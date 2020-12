Da es in diesem Jahr weder in der Duisburger Unfallklinik noch in den Sana Kliniken und dessen Großenbaumer Seniorenzentrum Weihnachtsgottesdienste geben kann, bringen die evangelischen Pfarrerinnen Karin Holdmann und Dorothee König Patientinnen und Patienten und den Bewohnerinnen und Bewohnern des Seniorenzentrums den Weihnachtsgruß zu ihnen – natürlich mit dem nötigem Abstand und unter Berücksichtigung aller Pandemie-Regeln.



Zu der Aufmerksamkeit gehört ein ansprechender, Mut machender Brief, der auch von katholischen Kollegen unterschrieben ist. Hinzu kommt eine Anleitung mit allem, was für einen Weihnachtsgottesdienst im kleinen Rahmen nötig ist: Gebete, Lieder, Weihnachtsgeschichte und Weihnachtssegen. Außerdem verschenken die beiden Pfarrerinnen an die Mitarbeitenden kleine Foto-Kalender, die die Überschrift tragen: „Kein Platz auf der Welt, wo ich jetzt lieber wär 2021“. Auf der Rückseite steht ein Gruß der beiden Seelsorgerinnen: „Wir wünschen Ihnen mit unserem Kalender ein gesegnetes Jahr 2021. Möge er Sie dazu anregen, Orte zu entdecken, die Ihnen gut tun. Ihre Krankenhausseelsorge“.

Karin Holdmann und Dorothee König hatten Bedenken wegen des Kalendertitels, denn „Kein Platz auf der Welt, wo ich jetzt lieber wär 2021“ könnte auch bei den Klinikmitarbeitenden und denen im Seniorenzentrum missverstanden werden. „Die Bedenken waren unbegründet“ freut sich Pfarrerin Holdmann, „denn ich habe diesen Kalender schon an viele Mitarbeitende weitergegeben und niemand hat die von uns befürchtete Bemerkung gemacht: ‚Na, es gibt wohl schönere Orte als hier zu sein.‘ Ausnahmslos alle haben sich über den kleinen Gruß gefreut.“