In Duisburg beträgt die 7-Tages-Inzidenz aktuell 122,1 und 908 Duisburger sind derzeit mit COVID 19 infiziert. Vor einem Monat, am 18. Februar waren es „nur“ 383. Der Corona-Krisenstab Duisburg hat zusätzliche Maßnahmen beschlossen, um die weitere Ausbreitung, den weiteren Anstieg vermeiden zu helfen.

Ab Montag, dem 22. März werden KiTas nur noch im Notbetrieb arbeiten. Dies bedeutet, dass nur noch Kinder, die besondere Bedarfe haben und Kinder von Eltern, bei denen beide Eltern zur unmittelbaren Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems oder für die öffentliche Sicherheits- bzw. Daseinsvorsorge gebraucht werden, betreut werden dürfen.

Ayhan Yildirim, Fraktionsvorsitzender der Ratsfraktion TIERSCHUTZ / DAL: „Unsere Fraktion bedankt sich bei Oberbürgermeister Sören Link für die klaren Signale und offenen Worte, auch gegenüber der Landesregierung, zu den Themen Schule und KiTa.

Wir wissen, dass es für die menschliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sehr sehr wichtig ist, in sozialen Kontakten miteinander zu wachsen. Da jedoch die Infektionszahlen zur Zeit zu stark ansteigen und das Impfen nicht in dem Umfang und der Geschwindigkeit läuft, wie gehofft oder erwartet, muss hier leider eingegriffen werden.

Die Ratsfraktion TIERSCHUTZ / DAL appeliert an alle Duisburger: Bitte haltet euch an die AHA-Regeln, also Abstand, Hygiene und Mund-Nase-Masken. Das Corona-Virus zwingt uns alle, wachsam und aufmerksam zu bleiben!“

Fotos: pixabay