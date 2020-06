Mit dem Ratsherren Sebastian Haak (34) und dem SPD-Fraktionsvorsitzenden in der Bezirksvertretung (BV) Hamborn, Christopher Hagenacker (28), schickt die SPD Neumühl zwei bewährte und erfahrene Politiker bei der Kommunalwahl am 13. September ins Rennen.



„Mein Ziel ist Neumühl für fünf Jahre weiter im Rat zu vertreten und gestartete Projekte wie das Barbara Quartier oder den Neubau des Straßenverkehrsamts weiter zu begleiten“, führt Haak aus, und auch Hagenacker fallen schnell weitere Themen wie etwa Straßenerneuerungen oder die Renovierung der Grundschule am Bergmannsplatz ein.

Für den Wahlkreis Obermarxloh kandidiert bei der Kommunalwahl Jennifer Jonczyk (28). Es ist das erste Kommunalmandat, für das die amtierende Vorsitzende des Duisburg Jugendrings antritt. „Durch meine ehrenamtliche Arbeit und meine Mitgliedschaft im Jugendhilfeausschuss bin ich mir aber sicher,“ so Jonczyk, „dass ich der aktuellen Ratsfrau Ellen Pflug eine würdige Nachfolgerin sein kann“. Insbesondere die Vertretung der jungen Generation liegt ihr am Herzen.

Komplettiert wird das Team durch Rüdiger Usche (61), der seit vielen Jahren Mandatsträger in der BV Hamborn ist und über Bürgernähe, Erfahrung und Kompetenz verfügt..