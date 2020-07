Die Lutherkirche an der Wittenberger Straße 15, das Familienzentrum und das „Blaue Haus“ liegen so nah aneinander, dass sie einen schönen Innenhof bilden. Und der bietet sich gerade in der warmen Jahreszeit zur zusätzlichen Nutzung richtig an, zu Corona-Zeiten halt mit entsprechender Regelung.

Schon im fünften Jahr können ihn nicht nur Mitglieder der evangelischen Bonhoeffer Gemeinde Marxloh Obermarxloh und Kindergartenkinder mit Familie genießen, sondern auch Radler und Spaziergänger. Dazu öffnet es an den Ferien-Sonntagen jeweils von 12 bis 17 Uhr im Innenhof das „Café am blauen Haus“. Wechselnde ehrenamtliche Teams sorgen dann für sonntägliche Leckereien, in diesem Jahr allerdings unter Beachtung aller Corona-Regeln, wie sie auch für kommerzielle Cafés und Restaurants gelten.

„Der Zugang ist nur über die an das Blaue Haus angrenzende Schützenwiese möglich, wo auch in Sichtweite die Fahrräder abgestellt werden können“, erläutert Birgit Brügge, „und da wir ja einen riesigen Innenhof haben, ist das Abstandhalten auch kein Problem.“ Bei Regenwetter fällt es allerdings im wahren Sinn des Wortes ins Wasser, denn im Haus selbst ist das Café zu Corona-Zeiten nicht so gut auf den Weg zu bringen.

Appetit und etwas

Geduld mitbringen



Angeboten werden wieder zu günstigen Preisen Snacks und Erfrischungen, wie Wasser, Softdrinks, Weißbier, Radler, Kaffee und Tee. Hot Dogs sind der Renner für den herzhaften Geschmack, Eis und Waffeln für den süßen. Es gibt auch immer selbstgebackene Kuchen. Birgit Brügge und das jeweilige Team bitten alle Gäste und Besucher vorsorglich um „ein klein wenig Geduld“, denn in dieser anspruchsvollen Zeit will halt alles den Vorschriften entsprechend behutsam und umsichtig bewerkstelligt werden.