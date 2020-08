„Corona hat uns unsere Arbeit nicht gerade leicht gemacht“, sagt Gabriele Petrick, Leiterin der Arbeitsstelle West der Duisburger Volkshochschule (VHS) bei der inhaltlichen Vorstellung des Herbstsemester 2020. Räume ausmessen, Stühle und Tische aussortieren sowie das Erstellen eines detaillierten Hygienekonzeptes gehörten zum „Vorbereitungsprogramm“. Jetzt ist – fast – alles in trockenen Tüchern.



Als Gabriele Petrick näher auf die umfangreichen Bildungsangebote in den linksrheinischen Stadtbezirken einging, wusste sie noch nicht, ob einige Kurse und Veranstaltungen überhaupt stattfinden können. Noch war etwa ungeklärt, wie und in welchem Umfang man Schulräume nutzen könne. Das galt insbesondere für zahlreiche Sportangebote der VHS in den Schulturnhallen. „Gerade gab es Entwarnung“, stellte sie in einen weiteren Gespräch mit dem Wochen-Anzeiger erleichtert fest: „Wir haben die Genehmigung bekommen. Die Kurse finden statt.“

Kurse von August

bis Dezember



Mittlerweile sind auch die gedruckten VHS-Programme für das Herbstsemester ausgelegt. Das ist unter anderem in den Sparkassen, Stadtteilbibliotheken, Buchhandlungen, dem Bezirksamt und natürlich auch in der Geschäftsstelle West der VHS in Rheinhausen am Körnerplatz 1 hinter dem Bezirksamt der Fall. Hier kann man sich, persönlich allerdings nur nach vorheriger telefonischer Terminvergabe unter 0203 / 283 8475, über das Kursangebot informieren und beraten lassen und sich anmelden. Im Internet ist das Programm unter vhs-duisburg.de online zu „studieren“. Die Kurse des neuen Semesters beginnen in der Woche ab dem 31. August und enden am 12. Dezember.

„Die Planung war halt nicht einfach“, sagt Gabriele Petrick, die neben ihrer „eigentlichen“ Aufgabe im Duisburger Westen diesmal auch die Planungen für den Norden und die Region Mitte/Süd in unserer Stadt zu verantworten hatte, da die dortigen Leitungsstellen durch Eintritt in den Ruhestand derzeit unbesetzt sind. Hinzu kam noch, dass durch den Abbruch des Frühjahrssemesters Mitte März einiges zu regeln war. Deshalb ist sie mit dem jetzt vorgestellten Ergebnis mehr als zufrieden.

Das Programm für den Duisburger Westen umfasst 95 Veranstaltungen, davon 64 Kurse, die in der Regel 13 Wochen dauern und 24 Einzelveranstaltungen und Wochenendseminare. Der größte Programmbereich ist der Gesundheitsförderung gewidmet. 14 Yoga- und Gymnastikkurse sind im Angebot, dazu Taiji Quan, Bodyshaping und Zumba Fitness sowie zwei Tanzkurse. Allerdings wurde die maximale Teilnehmerzahl auch für das Sportangebot bereits in der Planung deutlich herabgesetzt.

Kooperation mit

dem Krankenhaus



Traditionell ist im Westen die Motorradtechnik und -inspektion sowie ein Fahrrad-Reparaturworkshop beheimatet. „Wir sind eine Schrauber-Hochburg“, schmunzelt Petrick und freut sich zudem, dass der einzige Nähkurs der gesamten VHS nur im Westen angeboten wird. Vier Gitarrenkurse stehen wieder an. Der langjährige Kursleiter A. S. H. Pelikan hat aber aus persönlichen Gründen seine Tätigkeit bei der VHS beendet. Für ihn greift jetzt Marco Silvestri die Saiten.

Von wegen „Im Westen nicht Neues“: Die VHS ist jetzt eine Kooperation mit dem Johanniter-Krankenhaus eingegangen. In zwei Vorträgen geht es um Schulterschmerzen und um künstlichen Kniegelenk-Ersatz. Die Vorträge von Dr. Martin Fischer finden im Johanniter-Krankenhaus (Knie) und in der Bezirksbibliothek Rheinhausen (Schulter) statt. Ein Blick in das Musik- und Seelenleben der Edith Piaf ist übrigens ein weiteres Highlight im Vortragsangebot.

Viele Sprachen

im Angebot



Kreativ Interessierte können zwischen acht Veranstaltungen wählen und sich für Öl-, Aquarell- oder Acrylmalerei entscheiden, aber sich auch im „Urban Scetching“ üben. Die elektronische Datenverarbeitung befasst sich mit Themen wie Tastschreiben, Grundlagen und Aufbauseminare mit Word, Excel und Powerpoint. An einzelnen Terminen gibt es Wissenswertes über Onlinebanking, die Fritz-Box, den Kauf von PC und Laptop und über nützliche Freeware. Elf Kurse in unterschiedlichen Niveaustufen sind für die Fremdsprachen Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Englisch und Französisch im Angebot.

Das Angebot an Deutschkursen ist differenziert. Neben dem Alphabetisierungskurs für Deutsche, die nicht oder nicht gut lesen und schreiben können, laufen Deutschkurse in unterschiedlichen Niveaustufen für Menschen mit Migrationshintergrund. Große Einschnitte gibt es in diesem Semester im Bereich der Integrationskurse, denn bis voraussichtlich November sind keine Anmeldungen zu diesen Kursen und Prüfungen möglich, was Petrick besonders bedauert.

Insgesamt aber, so ist sie überzeugt, bietet das Bildungsangebot im Duisburger Westen auch in Corona-Zeiten wieder eine ganze Menge. Für alle Veranstaltungen der VHS ist eine vorherige Anmeldung zwingend notwendig, auch für Vorträge und Exkursionen. Gabriele Petrick: „Ohne dokumentierte Anmeldung ist ein Besuch der Veranstaltung nicht möglich.“