Ein außergewöhnliches Präsent gab es nach einem Gespräch mit dem Türkischen Unternehmerverband Hamborn, dem TIAD e.V., freute sich Hamborns Bezirksbürgermeister Marcus Jungbauer. Und das ist jetzt bei der Jugend des SC Herha Hamborn im Neumühler Iltispark „gelandet“.



Jungbauer: „Wir haben uns mit dem TIAD über die wirtschaftliche Situation in Hamborn und die Zukunftsperspektiven unterhalten. Sehr erfreulich war der Optimismus, der für unseren Stadtbezirk Hamborn gesehen wird.“ Am Ende wurde dem Bezirksbürgermeister ein Desinfektionsmittelspender überreicht, von denen die Vereinsmitglieder zahlreiche gebaut und bereits an Schulen, Kindergärten und Seniorenheime verteilt hatten. „Ich werde diesen in den nächsten Tagen an eine soziale Einrichtung übergeben“, versprach er in den sozialen Netzwerken.

Kaum hatte Christian Birken, Vorsitzender des SC Hertha Hamborn, das gelesen, griff er zum Telefon, warf für seine Jugendabtelung den Hut in den Ring und bekam den Zuschlag des Bezirksbürgermeister. „Wer schnell ist, kann halt besser desinfizieren“, meinte Birken schmunzelnd.

„Der Verein kann jede

Unterstützung gebrauchen“



Ganze zwei Tage später hat Jungbauer den Desinfektionsspender persönlich zur Anlage des Neumühler Traditinsvereins an der Gerlingstraße gebracht und der Jugendabteilung von Hertha Hamborn übergeben. „Der Verein baut gerade seine Jugendmannschaften weiter aus und kann jede Unterstützung gebrauchen. Ich freue mich, dass ich durch die Spende des TIAD der Hertha-Jugend eine kleine Freude machen konnte“, sagte der Bezirksbürgerbürgermeister.

Den engagierten Vereinsvertretern wünschte er „viel Erfolg bei eurer Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen.“ Und die haben sich ihrerseits bei Jungbauer und dem TIAD bedankt.