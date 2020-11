Ein Autofahrer flüchtete am Sonntagmorgen, 22.November, im Essener Stadtteil Bochold mit einem Koffer vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Mann mit einem blauen Seat Ibiza aus Oberhausen fuhr gegen 8.10 Uhr auf der Germaniastraße in Richtung Haus-Berge-Straße. Im Bereich Germaniastraße/Ecke Erdweg verlor der Unbekannte offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug: Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Mast.

Der Unfallfahrer stieg aus dem Seat und flüchtete zu Fuß in Richtung Haus-Berge-Straße.Einen Moment später rannte er wieder zum Fahrzeug zurück, nahm aus diesem einen Koffer und flüchtete in den Erdweg in Richtung Bocholder Straße. Die amtlichen Kennzeichen des Fahrzeugs waren gestohlen.



Polizei sucht Zeugen

Der Mann soll zirka 30 Jahre alt und 1,75 bis 1,85 Meter groß gewesen sein. Er hatte schwarze, kurze Haare und war dunkel gekleidet. Vermutlich handelte es sich um einen Südländer.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Unbekannten machen können oder anderweitig verdächtige Beobachtungen machten. Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen.