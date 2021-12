...eine IDEE...

ESSEN, HEIMAT,



FOTO-Spaziergänge 2021

CORONA-LOCKDOWN-Spaziergangs-SERIE...

eine Idee, die ich im



APRIL/MAI´ 21

hatte... nun endlich... kommt ein kleiner Beitrag dazu...

... diese Idee hatte ich dann das ganze Jahr über immer mal´wieder verfolgt...

während kleiner alltäglicher, oft kurzer Alltags-Laufereien kleine HANDY-Bilder zu schießen, die ein wenig "anders" daher kommen...

Nun, da wir uns alle hierzulande ja seit März/April 2020 in dieser unsäglichen

CORONA-Pandemie befinden und die mittlerweile unterschiedlichsten Situationen erleben konnten, haben sich sicher bei vielen von uns einige, wenn auch nur kleinere Gewohnheiten ge- oder verändert.

Vielleicht sind sogar auch ne´ ganze Reihe an Dingen anders geworden ....

ob besser oder schlechter, oder eben neutral, ANDERS halt, lasse ich mal´dahin gestellt und es ist gewiss auch für jeden Menschen total ...ANDERS! :-)

im Frühling alles noch auf ne´ Lange Bank geschoben...jetzt ist in ca. sieben Wochen bereits wieder WEIHNACHTEN!

Mir fiel zum Beispiel auf, dass ich bei Spaziergängen noch mehr als "früher" schon,

DAHINTER sehen will, neugieriger bin, wissen will, erkunden will, und eben auch mal´ne´andere Perspektive einnehmen...

naja, vielleicht nicht immer, aber eben immer öfter...

also das ANDERS SEHEN war geboren...

( ich nenne meine Bilder dazu/Serien hierzu kurz "anderSehen")

Wie dem auch sei und wie immer man es auch nennen mag,...

manches Mal hält man einfach inne.

Vielleicht blickt man auch mal´zurück, mal´nach vorn´´ ... aber auf das

JETZT und HIER

schauen wir Menschen vielleicht nicht immer, so wirklich!

Plötzlich aber...

wurden Einige von uns gezwungen, einfach mal´ bisschen langsamer, oder gar inne zu halten...

und dabei... betrachtet man hin und wieder möglicherweise auch das Ein oder Andere...

A N D E R S ! :-)))

BIZARRes´ anderS gesehen :-) Okt.2021@ana

Hier nur ein kleiner Querschnitt...

wer mag, schaut in Ruhe mal´ durch!

Mit Bilder, verteilt fast übers´GANZE JAHR 2021

...im Dezember auch schon mal´ANDERS weiß :-))))

alles eigene AUFNAHMEN+ Worte: AAT





2021

und... kommt GUT + gesund ins NEUE JAHR ♥