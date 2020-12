Viele Deutsche, die auf Teneriffa leben, lassen sich ihre Tannen aus Deutschland kommen. Aber auch die Hotels in den Touristenorten stellen Fichten und Tannen auf, die sie etwas überzogen mit bunten Lichterketten und reichlich Baumkugeln schmücken. Weihnachten auf Teneriffa ist aber auch ein Fest für Brauchtum und Traditionen. In Puerto de la Cruz öffnet Anfang Dezember das Krippenmuseum. Die Tinerfeños haben hier Dutzende von Krippen und Szenerien in jahrelanger Heimarbeit gebastelt und dem Museum zur Verfügung gestellt. Am 24. Dezember gibt es eine lebendige Krippe in Tigaiga in Los Realejos. Die ganze Gemeinde ist Protagonist und verwandelt die Heilige Nacht in eine große Bühne. Ob das große Weihnachtskonzert in Santa Cruz stattfinden wird, steht noch in den Sternen.