... STRUKTURWANDEL

RUHRGEBIET... ESSEN!

seit Jahren/Jahrzehnten ...

verändern sich die (Innen-) Städte

nicht immer nur zum Positiven, ja, leider, stimmt...

aber manches Mal´ eben doch!

sunshine :-)

hochgeladen von ANA´ stasia Tell



Ich mag es, wenn es begrünt wird,

wenn es Wasser gibt, Wohnraum und natürlich Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe.

Wolken über WASSER, mitten in der City wohlgemerkt ! :-)

hochgeladen von ANA´ stasia Tell

Auch genug sinnige Verkehrsanbindung eben auch für den ÖPNV und auch für´s RAD.

Hier, mitten in Essens´Innenstadt ist vor Jahren eine einigermaßen gute Lösung gefunden worden, wenngleich die Mieten und Kaufpreise viel zu hoch waren und sind, und es noch ZU wenig ökologisch auf den Dächern zum Beispiel bepflanzt wurde...!

BESSER machen kann man es fast immer.... kürzlich interessante Beispiele im TV´gesehen ...

SO... könnte meine Heimatstadt noch lernen...

Auch wird es dort nur bedingt gepflegt...

leider,

und so zentral es auch liegen mag, am LIMBECKER PLATZ,

dem KINO und der Universität...

so laut und wusselig kann es dort leider auch sein...

Ein- und Ausblicke ...

hochgeladen von ANA´ stasia Tell

Dennoch, ein Anfang... in eine hoffentlich mal´nachhaltigere "GRÜNE Welt"...

und wer in der City lebt, oder arbeitet, wird es zu schätzen wissen, ....

dieses wenige GRÜN zu genießen wissen....!

Also, mit ein wenig guten Willen kann man es schon jetzt gut nutzen ...

AUCH das ist Strukturwandel zum Positiven hin´...

LEBEN

wohnen, lernen, arbeiten und einkaufen

und auch relaxen miteinander vereinen.

Menschen zusammenbringen...!

Und natürlich, wenn es auch künstlich angelegt ist, ein bisschen NATUR in unsere STÄDTE...

es lohnt sich und wird sich bei diesen warmen und heißen "neuen" Jahreszeiten "bezahlt" machen!

... eine neue STADT...?!?

Altes und Neues schön, ökologisch und sinnig miteinander verbinden, das mag ich!

einfach soooo´ mal´wieder dort hin´ durch spaziert....

Text+Fotos:

AAT spontan 2020