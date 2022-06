Das Hörrohr

Nach wie vor gehört der Komödien-Klassiker zu den erfolgreichsten und meistgespielten Stücken – auch am Ohnsorg-Theater!

Zum Inhalt:

Eigentlich ist Opa Meiners noch ganz rüstig. Nur mit dem Hören hat er so seine Schwierigkeiten, denn sein Hörrohr ist nicht gerade auf dem neuesten Stand der Technik. Vom Leben um sich herum und von dem, was auf seinem Hof vorgeht bekommt er daher nur mit, was seine Verwandten ihm möglichst laut in sein Hörrohr schreien. Doch nicht jeder auf dem Hof meint es gut mit ihm. Vor allem Schwiegertochter Bertha nutzt die Schwerhörigkeit des Alten aus, um ihre eigenen Pläne voranzutreiben. Mit allen erdenklichen Mitteln soll Opa übers Ohr gehauen werden. Zusammen mit ihrem ehemaligen Verehrer Arnold fädelt die hinterhältige Bertha so manche Intrige ein, um möglichst schnell das Regiment zu übernehmen. Doch sein treuer Knecht und seine verwaiste Enkelin setzen alles daran, Opa vor Schaden zu bewahren und Bertha einen dicken Strich durch die Rechnung zu machen. Und dank eines neuen Hörrohrs wird Opa Meiners erstaunlich hellhörig ...

Hier gibt es die Karten online.

Tickets sind erhältlich an allen bek. VVK-Stellen, online unter www.reservix.de oder im Kulturamt bei Stephan Derks: 02821/84254 oder Rabea Loffeld: 02821/84364

VVK-Stellen in Ihrer Nähe:

Kleve: Rathaus-Info, Minoritenplatz 1

DERPART Klever Reisebüro, Große Straße 24

Buchhandlung Hintzen, Hagsche Straße 46-48

Niederrhein Nachrichten Verlag GmbH, Hagsche Straße 45

Goch: Stadt Goch, Markt 2Kalkar: Touristik-Information Kalkar, Grabenstraße 66

Emmerich am Rhein: Theaterbüro Emmerich, Grollscher Weg 6