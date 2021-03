Das sagt Wikipedia



"Engel (lateinisch angelus, gotisch angilus; von altgriechisch ἄγγελος ángelos „Bote“, „Abgesandter“. Übersetzung von hebräisch מלאך mal'ach „Bote, Gesandter; Botschaft, Sendung; Maleach“ – vgl. auch „Evangelium“ und „Malik“ sowie „Moloch“) ist eine Gattungsbezeichnung für himmlische Wesen (Geistwesen). Engel sind in den Lehren der monotheistischen abrahamitischen Religionen des Judentums, Christentums und Islams Geistwesen in (geflügelter) Menschengestalt, die von Gott erschaffen wurden, diesem untergeordnet sind und als dessen Boten zu den Menschen tätig sind." So zumindest die Einleitung bei Wikipedia zum Thema Engel.

Wider Erwarten und gegen alle Wetterprognosen schien heute Vormittag selbst am Niederrhein die Sonne noch ganz wunderbar. So entschlossen wir uns zu einem kleinen Spaziergang Richtung Kessel, da ich mir gerne mal den Schutzengelbaum anschauen wollte. Irgendwo im Wald hinter der Kesseler Holzbrücke sollte er zu finden sein. Und was ist in Corona besser geeignet als ein Schutzengel? :-)

Blühende Bäume und Renaturierung

Am Parkplatz an der Kirche die erste Überraschung: auf der Sonnenseite des Gotteshauses die ersten weiß-rose blühenden Bäume in diesem Jahr! Gleich neben dem kleinen Weinanbau, einzigartig in unserer Gegend. Daneben schlängelt sich noch ein Band mit bemalten Steinen den Weg entlang.

Danach ging es weiter Richtung Niers. Verflixt lange nicht mehr hiergewesen, denn die Veränderungen durch die Renaturierung des Flüsschens sind uns neu. Das Spargelfeld glänzt in der Sonne und flugs geht es über den hochgewölbten Bogen der Niersbrücke.

Positive Lebenseinstellung

Dann scharf rechts in den Wald abgebogen liegt er vor uns. Der Engelsbaum. Über und über mit Engeln aller Art dekoriert glitzert er verheißungsvoll in der Sonne. Das beschert mir schöne Fotomotive und einiges Gedankengut. Wie schön und tröstlich wäre es zu wissen, dass diese Geistwesen tatsächlich ein wenig über uns Menschen wachen... vielleicht muss man sich aber einfach auch nur ein bisschen positive Lebenseinstellung und Sinn für das Schöne bewahren, um sich daran zu erfreuen. Inzwischen wurden Stimmen laut, dass der Baum mittlerweile überladen wirkt - nein, kann ich für mich nicht bestätigen - ich finde ihn richtig schön.