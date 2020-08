Sich aus der eigenen sozialen Isolation befreien, Unsicherheiten ablegen und sich selbst nicht mehr minderwertig fühlen – das sind die großen Ziele eines Menschen, der an einer ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung (ÄVPS) leidet.

In einer Selbsthilfegruppe können diese und andere Themen mit Menschen besprochen werden, die gleiche oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben.

Möchten Sie aus Ihrer sozialen Isolation entfliehen und suchen nun Menschen, mit denen Sie sich über die Erkrankung austauschen können? Am 03.09.2020 um 17:00 Uhr findet ein erstes Treffen von Betroffenen in den Räumen des Paritätischen in Kleve, Nassauerstraße 1, statt.

Aufgrund der aktuellen Bestimmungen bitten wir um vorherige Anmeldung per Telefon oder Mail über Carolyn Kempers vom Selbsthilfe-Büro Kreis Kleve. Die Teilnehmer*innenzahl ist auf sechs Personen beschränkt.

02821 78 00 12 oder selbsthilfe-kleve@paritaet-nrw.org