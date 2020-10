Die dunklen Tage sind da, der Winter naht. Für viele Verkehrsteilnehmer beginnt eine deutlich risikoreichere Zeit. „Das hat auch etwas mit sehen und gesehen werden zu tun“, sagt Prof. Dr. Gunter Zimmermeyer, Vorsitzender der Verkehrswacht Mülheim, und rührt kräftig die Werbetrommel für die kostenlosen Licht-Tests, die Autofahrern auch in unserer Stadt bis Ende Oktober in zahlreichen Kfz-Meisterbetrieben angeboten werden.



Fast jeder dritte Pkw in Deutschland ist mit mangelhafter Beleuchtung auf den Straßen unterwegs. Das dürfte in Mülheim nicht anders sein, meint Zimmermeyer und ergänzt: „Wer im Straßenverkehr nicht ausreichend sieht oder gesehen wird, gefährdet auch andere Verkehrsteilnehmer.“ Daher rufen die Innung Mülheim an der Ruhr-Oberhausen des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes, die Verkehrswacht Mülheim und die Polizei auch in diesem Jahr wieder zu mehr Verkehrssicherheit und damit zur kostenlosen Überprüfung der Fahrzeugbeleuchtung auf. Der Oktober ist halt der klassische „Lichttest-Monat“.

Bereits seit 1956 gibt es den Licht-Test. Motto in diesem Jahr: „Licht, Sicht und Sicherheit“. Und in jedem Jahr gibt es einen Botschafter, der die Aktion ins Licht der Öffentlichkeit setzen soll. Diese Aufgabe hat jetzt ein junger Mann übernommen, der seine Brötchen bei der Kreishandwerkerschaft an der Zunftmeisterstraße verdient. Marco de Longueville ist vom Kfz-Gewerbe und der Deutschen Verkehrswacht zum bundesweiten Botschafter für den Licht-Test 2020 ernannt worden.

Botschafter verdient die

Brötchen in Mülheim



Beim Ortstermin im Autohaus Wolf an der Düsseldorfer Straße, das sich wie stets an der Aktion beteiligt, sagt er: „Als Kind wollte ich immer, dass meine Eltern zum Licht-Test fahren, weil mir die bunten Plaketten so gut gefallen haben.“ Spontan sendet der Botschafter eine Botschaft: „Der Licht-Test macht wenig Aufwand und erreicht dabei sehr viel.“ Marco de Longueville ist nicht nur durch seine Tätigkeit bei der hiesigen Kreishandwerkerschaft beruflich mit dem Kfz-Gewerbe verbunden, er ist selbst großer Auto-Fan. Vor allem französische Kleinwagen aus den 80er- und 90er-Jahren haben es ihm angetan. In den Scheiben seiner Fahrzeuge kleben Licht-Test-Plaketten aus verschiedenen Jahrzehnten.

„Seitdem ich selbst hinter dem Steuer sitze, ist mir klar, wie wichtig es ist, zu sehen und gesehen zu werden. Niemanden unnötig zu blenden ist für mich Ausdruck von Rücksichtnahme und Verantwortung.“ Marco de Longueville wird in diesem Herbst in On- und Offlinemedien für die Aktion Licht-Test werben. Vom Effekt des Licht-Tests ist er überzeugt, und so will er von Mülheim aus möglichst viele Autofahrer in ganz Deutschland dafür gewinnen, bei der Verkehrssicherheits-Aktion mitzumachen.

Ein wichtiger Beitrag

zur Verkehrssicherheit

Den ganzen Oktober über können und sollen sie ihre Fahrzeugbeleuchtung in den teilnehmenden Kfz-Werkstätten überprüfen lassen. Dafür gibt es dann eine neue Plakette auf die Windschutzscheibe. Die gibt es natürlich auch im Autohaus Wolf, das sich schon an zahlreichen anderen Verkehrssicherheits-Aktionen in unserer Stadt wie etwa den „sicheren Schulweg“ beteiligt hat. Geschäftsführer Thomas Veltman: „Der Licht-Test ist gerade in dieser Jahreszeit ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit auf unseren Straßen. Sollte was nicht in Ordnung sein, können wir schnell helfen. Und wenn alles im grünen Bereich ist, gibt es auch die neue Plakette auf die Windschutzscheibe.“

Damit möglichst viele Mülheimer auf die Aktion aufmerksam werden, hat die Verkehrswacht, so Vorsitzender Zimmermeyer, an fünf Fußgängerbrücken große Werbebanner angebracht, die darauf hinweisen, dass Autofahrer bis Ende des Monats kostenlos in einer Werkstatt der Innung einen Licht-Test machen können.