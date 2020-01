Das EAWK - Weng Tjun Kampfkunst-System bietet Frauen und Mädchen durch regelmäßiges Kampfkunsttraining die Möglichkeit sich gegenüber stärkeren und brutalen Gegnern gleichermaßen zu verteidigen.

Regelmäßiges Training kann helfen, Ängste und Spannungen abzubauen und sich auf vermeintliche "gefährliche Situationen" mental und körperlich vorzubereiten, ohne seinen eigenen Lebensraum einschränken zu müssen.

Durch Weng Tjun wird die körperliche und geistige Fitness gesteigert und Sie bekommen ein positives Lebensgefühl und Selbstbewusstsein. Die Gewissheit ein kompromissloses Kampfkunst-System an der Hand zu haben, das wirklich in allen bedrohlichen Situationen helfen kann, wird Ihnen ein ausgeglichenes Wesen verschaffen und Sie werden selbstbewusster durchs Leben gehen und sich in schwierigen Situationen behaupten können. Dies ist der Schlüssel zum Erfolg in fast allen Lebensbereichen. Das Erlernen und Üben der wirkungsvollen Weng Tjun Kampftechniken, welche sich auf gleichgeschlechtliche und andersgeschlechtliche Gegner beziehen, wird Ihnen zeigen, wie funktionell und somit effektiv diese Kampfkunst ist.

Frauen Selbstverteidigung

Sie erlernen reflexartige Reaktionen auf stattfindende Angriffe und werden dadurch erkennen, warum Weng Tjun unumstritten eines der effektivsten Kampfkunst-Systeme der Welt ist.

