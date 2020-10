Mit 76 neu bestätigten Fällen innerhalb von 24 Stunden musste im Ennepe-Ruhr-Kreis von Donnerstag auf Freitag ein neuer Rekord verzeichnet werden. In der Folge bewegt sich auch der Inzidenzwert weiter nach oben, am Freitagvormittag lag er bei 89,47.

"Das Überschreiten der 100er Marke ist, wie in vielen anderen Kreisen und Städten in Nordrhein-Westfalen, absehbar. Stand heute werden wir als Kreis darauf nicht mit einer weiteren Allgemeinverfügung reagieren. Viel wichtiger ist, dass sich die Bürgerinnen und Bürger noch konsequenter an die bereits geltenden Vorgaben sowie die AHA Regeln halten", macht Landrat Olaf Schade deutlich.

Bei dieser Einschätzung stützen sich die Verantwortlichen auch auf die gestrige Aussage der Experten des Robert-Koch-Instituts. Danach stecken sich die meisten Menschen im familiären und privaten Umfeld an. Dies deckt sich mit den Erkenntnissen, die für den Ennepe-Ruhr-Kreis vorliegen. Auch die vielen kleinen Infektionsherde zwischen Hattingen und Schwelm, Wetter und Ennepetal habe hier ihre Ursache.

Angesichts der NRW-weit steigenden Zahlen sieht die Kreisverwaltung auch die Landesregierung in der Pflicht. Ähnlich wie in Bayern wären auch für Nordrhein-Westfalen sehr zeitnah gleichlautenden Regelungen für Kreise und Städte mit einer Inzidenz ab 100 sinnvoll und hilfreich.

"Bei unserer Anfrage zur Mund-Nasen-Schutz-Pflicht in Grundschulen wurde uns ja auch mitgeteilt, dass das Land einen Flickenteppich aus verschiedensten Vor-Ort-Vorgaben auf jeden Fall verhindern möchte. Mit einer entsprechenden 100er-Erweiterung der Corona-Schutzverordnung könnte Düsseldorf hier nun einen Beitrag leisten", so Krisenstabsleiter Michael Schäfer.

Trotz der Proteste aus der Elternschaft und der negativen Rückmeldung des Landes durch die Bezirksregierung sieht sich die Kreisverwaltung bei der vorgeschlagenen Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Grundschulen weiter auf der sichereren Seite. Dabei wird insbesondere auf die Präventionsmaßnahmen in Schulen verwiesen, die das Robert-Koch-Institut Mitte Oktober veröffentlicht hat. Dort wird für Kommunen mit einer Inzidenz über 50 auch für Grundschüler das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Klassenraum angeraten.

Nach der erneuten Testung der Bewohner und Mitarbeiter des Seniorenhauses Kirchende in Herdecke ist die Zahl der positiven Fälle um 13 gestiegen, betroffen sind jetzt 42 Bewohner und 19 Mitarbeiter. Deutlich erfreulicher waren die Ergebnisse in der Kita Sankt Jakobus in Breckerfeld und dem Haus Curanum Ochsenkamp in Schwelm. Hier liegen bisher nur negative Befunde vor. Für das Seniorenheim sind allerdings noch drei Ergebnisse offen.

Für den heutigen Freitag stehen Abstriche für Bewohner und Mitarbeiter des Seniorenheims Parkanlage Nacken in Herdecke und dem Franz-Arndt-Haus der evangelischen Stiftung Volmarstein in Wetter auf dem Programm. Insgesamt sind dies mehr als 170.