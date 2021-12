Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 21.351 bestätigte Corona-Fälle (Stand Mittwoch, 29. Dezember). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 118 gestiegen.



1.420 Kreisbewohner sind aktuell infiziert, bei 57 von ihnen liegt entweder ein Nachweis auf die Omikron-Variante durch eine Ganzgenomsequenzierung vor oder es besteht ein hochgradiger Verdacht nach einem variantenspezifischen PCR-Test.

Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, bei 119,1 (Vortag 115,7).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 24 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, 5 Personen werden intensivmedizinisch betreut, 3 beatmet.

Das Land setzt bei seiner Lagebeurteilung neben der Sieben-Tage-Inzidenz auf zwei weitere Indikatoren. Dies sind die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und die Belegung der Intensivbetten mit Corona-Patienten. Diese Werte werden nur landesweit erhoben.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der neuen Krankenhauseinweisungen von Corona-Patienten in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt in Nordrhein-Westfalen bei 2,73 (Vortag 2,70). Landesweit sind 12,06 Prozent (Vortag 12,74) aller betreibbaren Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt.

Die aktuell 1.420 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (56/mit Bestätigung oder Verdacht auf die Omikron-Variante 0), Ennepetal (143/2), Gevelsberg (140/3), Hattingen (212/4), Herdecke (100/2), Schwelm (170/1), Sprockhövel (72/5), Wetter (143/21) und Witten (384/19). 19.516 Menschen gelten als genesen.

Nach Altersgruppen verteilen sich die aktuell Infizierten wie folgt: bis 12 Jahre (359), 12 bis 17 Jahre (105), 18 bis 25 Jahre (121), 26 bis 35 Jahre (192), 36 bis 49 Jahre (287), 50 bis 65 Jahre (230), 66 bis 80 Jahre (81) und älter als 80 Jahre (45).

Die 19.516 Gesundeten kommen aus Breckerfeld (548), Ennepetal (1.962), Gevelsberg (1.991), Hattingen (3.174), Herdecke (1.215), Schwelm (2.066), Sprockhövel (1.255), Wetter (1.527) und Witten (5.778).

Insgesamt gab es seit Pandemiebeginn im Ennepe-Ruhr-Kreis 415 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona. Die Gesamtzahl setzt sich wie folgt zusammen: Breckerfeld (11), Ennepetal (27), Gevelsberg (30), Hattingen (79), Herdecke (43), Schwelm (48), Sprockhövel (24), Wetter (15) und Witten (138).

Betroffene Einrichtungen

Schulen

Aufgrund der Weihnachtsferien entfällt die Liste mit den betroffenen Schulen.

Kindertagesstätten

Breckerfeld

Kindertagesstätte Lummerland

Witten

Kita an der Bachschule

Lebenshilfe Kita Schatzkiste

Pflegeheime / Service-Wohnen

Schwelm

Evangelisches Feierabendhaus

Witten

Awo Seniorenzentrum Kreisstraße

Krankenhäuser

Wetter

Orthopädische Kliniken Volmarstein

Einrichtungen der Jugendhilfe

Ennepetal

Stiftung Loher Nocken, Wohngruppe Fuchsbau

Mobile und stationäre Impfangebote

Am Dienstag hat das Impfteam des Ennepe-Ruhr-Kreises insgesamt 853 Impfungen verabreicht. Knapp 29 Prozent der Impflinge waren jünger als 18 Jahre. 210 Dosen gingen an Kinder zwischen 5 und 11 Jahren, 36 an 12 bis 18-Jährige.

651 der 853 Impfungen wurden an der stationären Impfstelle in Ennepetal verabreicht (141 Erstimpfungen / 64 Zeitimpfungen / 446 Drittimpfungen).

In Schwelm wurden 80 Kinder zwischen 5 und 11 Jahren gegen das Corona-Virus geimpft. 9 erwachsene Begleitpersonen haben den Termin mit ihrer eigenen Booster-Impfung kombiniert.

An der stationären Impfstelle in Wetter wurden 113 Personen geimpft (4 / 17 /92).

Informationen rund um das mobile und stationäre Impfangebot gibt es im Corona-FAQ auf der Homepage des EN-Kreises.