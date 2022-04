Im Ennepe-Ruhr-Kreis sind in den vergangenen 24 Stunden 486 Neuinfektionen mit Corona gemeldet worden. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle seit Pandemiebeginn ist damit auf 68.354 gestiegen (Stand Freitag, 8. April). Das Gesundheitsamt befindet sich aktuell mit rund 2.300 Fällen im Rückstand.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt laut Robert Koch-Institut bei 413,5 (Vortag 415,6).

Die Zahlen der Neuinfektionen der vergangenen 7 Tage lauten in den kreisangehörigen Städten wie folgt: Breckerfeld 32, Ennepetal 130, Gevelsberg 151, Hattingen 262, Herdecke 93, Schwelm 154, Sprockhövel 74, Wetter 90, Witten 417.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 81 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, 7 Personen werden intensivmedizinisch betreut, 2 beatmet.

Seit Pandemiebeginn sind im Ennepe-Ruhr-Kreis insgesamt 508 Personen in Zusammenhang mit Corona verstorben. Diese Gesamtzahl setzt sich wie folgt zusammen: Breckerfeld (11), Ennepetal (34), Gevelsberg (39), Hattingen (94), Herdecke (44), Schwelm (65), Sprockhövel (29), Wetter (23) und Witten (169).

Das Land setzt bei seiner Lagebeurteilung neben der Sieben-Tage-Inzidenz auf zwei weitere Indikatoren. Dies sind die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und die Belegung der Intensivbetten mit Corona-Patienten. Diese Werte werden nur landesweit erhoben.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der neuen Krankenhauseinweisungen von Corona-Patienten in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt in Nordrhein-Westfalen bei 6,70 (Vortag 6,45). Landesweit sind 7,85 Prozent (Vortag 8,51) aller betreibbaren Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt.

Betroffene Einrichtungen



Die folgenden Einrichtungen sind von mindestens 2 bestätigten Corona-Fällen betroffen, es handelt sich jedoch nicht zwangsläufig um ein Ausbruchsgeschehen.

Pflegeheime / Service-Wohnen / Tagespflege



Ennepetal

Haus Loher Straße

Haus am Steinnocken

Gevelsberg

Awo Elfriede-Hetzler-Seniorenzentrum

Hattingen

Martin-Luther-Haus

Herdecke

Seniorenhaus Ruhraue

Wetter

Seniorenresidenz

Witten

Lutherhaus Bommern

Eingliederungshilfe

Ennepetal

Bethel

Haus an der Kirche

Hattingen

Gut Marienhof

Witten

Christopherus-Haus

Krankenhäuser / Rehakliniken



Schwelm

Helios Klinikum

Wetter

Orthopädische Klinik Volmarstein

Witten

Marien-Hospital

Sonstige Einrichtungen



Witten

St. Elisabeth Hospiz

Aktuelles Impfangebot



Am Donnerstag hat das Impfteam 51 Impfungen im Impfbus in Sprockhövel verabreicht, Aufteilung: 1 Erstimpfung, 9 Drittimpfungen, 41 Viertimpfungen. 29 Impflinge waren über 70 Jahre alt, 4 Personen waren jünger als 30 Jahre.

Informationen rund um das mobile und stationäre Impfangebot gibt es auf der Homepage des Kreises unter FAQ Corona.