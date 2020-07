Harald Küst schaut bei einer Führung durch die Stadtgeschichte-Ausstellung am kommenden Sonntag, 19. Juli, um 16.15 Uhr im Kultur- und Stadthistorischen Museum am Johannes-Corputius-Platz (Innenhafen) auf die Verbindungen zwischen Duisburg und Großbritannien. Aufgrund der großen Nachfrage gibt es neben der Führung um 15 Uhr, nun einen weiteren Rundgang.



Vor 70 Jahren begann die Partnerschaft zwischen Duisburg und Portsmouth. Impulsgeber der Städtefreundschaft war der britische Stadtkommandant Colin Hutchinson. Ein Besuch des Lordmayors Sir Daley vertiefte die Städtefreundschaft. Doch die Geschichte der deutsch-britischen Beziehungen ist deutlich älter und reicht über viele Jahrhunderte.

Gedanken an

"Bloody Mary"

Man denke nur an Gerhard Mercator und seinen kongenialen Studienfreund John Dee, an die englische Königin Maria I. (Bloody Mary) oder die Religionsflüchtlinge, die in Duisburg Zuflucht fanden. Harald Küst wird bei seiner Führung über vergessene Personen und Ereignisse berichten, die die Geschichte zwischen Deutschen und Briten geprägt haben.

Besucherinnen und Besucher werden gebeten, während der Führung einen Mund-Nasenschutz zu tragen und die nötigen Abstände einzuhalten. Um eine Anmeldung telefonisch unter (0203) 283-2640 oder per E-Mail an ksm-service@stadt-duisburg.de wird gebeten. Die Personenzahl bei den Führungen ist auf maximal 15 Teilnehmer begrenzt.Die Teilnahme kostet für Erwachsene 4,50 Euro, ermäßigt zwei Euro.

Das gesamte Führungsprogramm für Juli und August ist auf der Webseite des Museums unter www.stadtmuseum-duisburg.de zu finden.