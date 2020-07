Wenn am heutigen Samstag, 25. Juli, 15.30 Uhr, im heimischen Holtkamp das erste Testspiel der Sportfreunde Hamborn 07 gegen Oberliga-Aufsteiger Jahn Dinslaken-Hiesfeld steigt, wird es "so ganz nebenbei" reichlich Diskussionsstoff bei den Fans geben. Die Sportliche Leitung der Löwen geht von Bord.

Nach dem Rücktritt von Ernst Schneider vom Amt des Vorsitzenden müssen sich die "07er" für die neue Saison auf die Suche nach einer neuen Sportlichen Leitung begeben. Sascha Wiesner und Patrick Schneider, die das Amt zum Saisonstart 2019/2020 in Personalunion übernommen hatten, werden den zum 30.06.2020 ausgelaufenen Vertrag nicht verlängern.Zum einen konnten sich beide mit den Vereinsverantwortlichen nicht abschließend auf eine Folgevereinbarung verständigen, zum anderen sind es aber vor allem persönliche und berufliche Gründe, die die beiden Urgesteine der Löwen dazu bewogen haben, nicht weitermachen zu wollen.

„So, wie wir uns den Job vorstellen, ist das ein Fulltime-Job, den einer alleine neben Beruf und Familie nicht leisten kann. Deshalb sind wir auch zu zweit angetreten“, erläutert Sascha Wiesner. „Meine persönliche Situation wird sich weiter verändern. Ich werde kurzfristig in meinem Beruf eine höhere Verantwortung übernehmen und hier noch mehr Zeit investieren müssen. Damit meine Familie hier nicht weiter zu kurz kommt, müssen andere Dinge hinten anstehen, so schwer das auch fällt“, so der 35 Jährige weiter, der „07“ seit Kindertagen lebt und liebt.

Letzteres gilt natürlich auch für Patrick Schneider, der eine Fortführung der Aufgabe als Einzelkämpfer als nicht realisierbar ansieht. Die Entscheidung der beiden bedauert die verbliebene Vereinsführung zutiefst, zumal unter ihrer Mitwirkung und auf ihre Initiative hin in den letzten Monaten viele Dinge angestoßen wurden, die den Verein sowohl im Senioren- als auch im Juniorenbereich auf einen sehr guten Weg gebracht haben.

Immer Vollgas gegeben

In diesem Zusammenhang haben beide Löwen Vollgas gegeben, Kreativität und Engagement an den Tag gelegt, die über das Normalmaß weit hinaus gingen. In einer offiziellen Mitteilung des Vereins heißt es: "Vor diesem Hintergrund gilt Sascha Wiesner und Patrick Schneider unser großer Dank und unsere Anerkennung.Wir wünschen den beiden für ihren weiteren privaten und beruflichen Werdegang alles Gute und hoffen, dass sie Hamborn 07 auch in Zukunft in einer ihnen möglichen Form verbunden bleiben."

Der Vorstand wird sich nun kurzfristig mit der Nachfolgeregelung befassen. Die Messlatte wurde durch das Duo Wiesner/Schneider hochgelegt- aber sie ist schnellstmöglich zu meistern, um die entstandene Lücke nach Möglichkeit noch vor dem Start der Meisterschaft schließen zu können.