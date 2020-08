Dreiundvierzig Müllablagerungen in Essen-Karnap

Am Samstag (15.08.2020) wurden dreiundvierzig unterschiedliche Müllablagerungen in Karnap entdeckt.

Des Weiteren ist am Containerstandort Arenbergstraße 64 und am Containerstandort Arenbergstraße (Höhe Beisekampsfurth) jeweils eine Adresse ins Netz gegangen.

Bereits in der vergangenen Woche veröffentlichte, der Administrator der Gruppe „Gegen die Vermüllung des Stadtteils Karnap“ auf der Basis vom 01.08.2020 die aktuellen Zahlen aus der Mängelmelder-App. Bericht zur Auswertung der Mängelmelder-App

Wir brauchen unbedingt einen intensiven Einsatz von Mülldetektiven (vor allem in den Nachtstunden). Eine weitere Option wäre die Aufstockung des kommunalen Ordnungsdienstes (KOD), so Denis Gollan.