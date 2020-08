Ortsvorsitzender ist auch Spitzenkandidat bei Bezirksvertretungswahl

Im neuen Wahlbezirk „Margarethenhöhe“ kandidiert bei der Kommunalwahl im September der Ortsvorsitzende der hiesigen FDP Martin Weber. Die Liste der Freien Demokraten für die Wahl der neuen Bezirksvertretung Essen-West führt er auf Position 1 ebenfalls an. Weber ist 44 Jahre alt, Vater einer Tochter und hauptamtlich für die FDP-Ratsfraktion als Geschäftsführer angestellt.

„Als Ratskandidat sind mir sowohl die Themen vor Ort als auch die stadtweiten Herausforderungen ein Anliegen“, erklärt er. „Auf der Margarethenhöhe gilt es, Handel und Gewerbe zu stärken, Spielmöglichkeiten für die Kleinen zu schaffen und Lösungen für die Parkplatzproblematik aufzuzeigen.“ Darüber hinaus will er sich für eine generationengerechte Haushaltspolitik, moderne Betreuungs- und Bildungsangebote und das Wirtschaftswachstum in Essen einsetzen. „Im Digitalisierungszeitalter muss die Politik heute die Möglichkeiten für die Jobs von morgen schaffen. Die Chancen des neuen Strukturwandels darf Essen nicht verschlafen“, so Weber.