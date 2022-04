Zu einer „Liebeserklärung an Essener Stadtbäume“ lädt die Evangelische Kirche in Essen alle Baumfreundinnen und Baumfreunde am Montag, 25. April 2022, um 16 Uhr auf den Innenhof des Gemeindezentrums Reformationskirche in Rüttenscheid, Julienstraße 39, ein.

Ende Februar, Anfang März hat der Kirchenkreis Essen 16 ausgewachsene Jungbäume – Linden, Eichen, Hainbuchen – vor der Säge gerettet und ihnen in zehn Essener Stadtteilen eine neue Heimat gegeben. Auf dem Gelände der Baumschule Schmitz in Kaarst am Niederrhein aufgewachsen, wären sie ansonsten einer Strukturmaßnahme – dem Bau einer neuen Stromtrasse – zum Opfer gefallen. Stattdessen werden sie ihren Schatten zukünftig neben Kirchen und Kindertagesstätten, vor Gemeindezentren und auf Friedhöfen spenden.

„Es freut uns sehr, dass ihr großer ökologischer Wert erhalten bleibt und zur Lebens- und Aufenthaltsqualität in unserer Stadt beiträgt“, erklärt Superintendentin Marion Greve. „Am Internationalen Tag des Baumes wollen wir unsere 16 neuen Essener Stadtbäume offiziell willkommen heißen – mit einer Andacht und Grußworten, Musik und Poesie, Fürbitten und einem Segenswort – stellvertretend für alle Stadtbäume unserer Stadt und für alle, die sich für ihr Wohlergehen einsetzen.“

Die Baumpflanzung reiht sich ein in eine Reihe von Veranstaltungen, die unseren Jahresthemen „Schöpfung bewahren“, „Nachhaltigkeit“ und „Klimaschutz“ gewidmet ist und die am 11./12. August 2022 in die 1. Klima-Synode des Kirchenkreises Essen mündet. Julia Jacob, 1. Bürgermeisterin der Stadt, wird ein Grußwort sprechen. Für die musikalische Gestaltung sorgt der Saxophonist Joël Mozes van de Pol. Alle Interessierten sind willkommen; eine Anmeldung ist nicht erforderlich und der Eintritt ist natürlich frei.