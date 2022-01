„Lebensspuren begleiten. Aus- und Fortbildung in Seelsorge“ ist ein Ehrenamts-Projekt im Kirchenkreis Essen. Das Angebot richtet sich an Ehrenamtliche, die sich bereits in Krankenhaus, Altenheim und Evangelischer Kirchengemeinde in Essen seelsorglich engagieren (z.B. Mitarbeitende im Besuchsdienst, Grüne Damen und Herren) bzw. sich in Zukunft engagieren wollen. Wer Interesse an einer Erweiterung und Vertiefung seines Wissens, seiner Erfahrungen und bisherigen Qualifikationen hat, ist zur Teilnahme eingeladen. Der dritte Kurs beginnt im November. Es sind noch Plätze frei: Interessierte können sich ab sofort anmelden! Die ersten beiden Kurse waren schnell ausgebucht.

Qualifizierte Aus- und Fortbildung



Angeboten wird eine qualifizierte Aus- und Fortbildung in Seelsorge in modularer Form nach den Richtlinien der Evangelischen Kirche im Rheinland. Der Kurs umfasst ca. 150 Unterrichtsstunden von November 2022 bis Dezember 2023 und ist für Teilnehmende aus Essen ohne Kursgebühr. Inhaltlich wird u.a. mit klassischen Methoden aus der Klinischen Seelsorgeausbildung (KSA) sowie mit kreativen Elementen aus Kunst und Spielpädagogik gearbeitet.

Zunächst geht es in vier Basismodulen um die kommunikative, personale, spirituelle und ethische Kompetenz. Im Anschluss folgt ein Praktikum in einem Krankenhaus, Altenheim und bzw. oder einer Kirchengemeinde. In Supervisionen werden die seelsorglichen Erfahrungen besprochen. Der Kurs schließt mit einem Gespräch über die Lernzeit und der feierlichen Zertifikatsüberreichung und Beauftragung als ehrenamtliche Seelsorgerin bzw. ehrenamtlicher Seelsorger ab.

Der Kurs wird mit einem Zertifikat beendet



Die Kursleitung hat Wilfried Diesterheft-Brehme (unser Foto), Pfarrer in der Altenheim- und Krankenhausseelsorge. Rückfragen werden unter Telefon 0179 6124353 oder per Mail an die Anschrift wilfried.diesterheft-brehme(at)ekir.de beantwortet. Die Anmeldung erfolgt über das Projekt Ehrenamtsmanagement des Kirchenkreises Essen, Michael Druen, Telefon 0201 2205-244 und 0176 58884702, Mail ehrenamt(at)engagiere-dich.de.

Einen Flyer mit allen Terminen und weiteren Informationen finden Sie unter diesem Link (PDF).