Erstmalig seit 2010 fiel wieder so richtig viel Schnee am Niederrhein. Trotz Schneegestöbers mussten wir heute Nachmittag unbedingt ins Freie! Aber wo waren die Thermoklamotten und die Schneeschuhe? Erfolgreich in mehrere Schichten Kleidung eingepackt, ging es schließlich in den Schnee.

Ja, es war kalt, aber durch die Bewegung und den teils recht hoch verwehten Schnee wurde es einem rasch warm. Gefühlt von allen Seiten schossen die kleinen Eiskristalle hinab und verwandelten die Landschaft immer mehr zum Winterwunderland. Aber Achtung, wo geräumt oder der Schnee verweht war, war es auch gefährlich glatt.

Erst vereinzelt, dann immer öfter begegneten einem andere Unentwegte, teils mit den ersten Schlitten. Vom Deich in Düffelward konnte man zur einen Seite hin ein bisschen rodeln, während auf der anderen das Hochwasser im Sturm kochte und ein Meeresfeeling brachte.