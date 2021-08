Jedes Jahr lädt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz am zweiten Sonntag im September zu einem bundesweiten „Tag des offenen Denkmals“ ein. Dessen Ziel ist es, die Öffentlichkeit auf die Bedeutung des kulturellen Erbes aufmerksam machen und für dessen Erhalt werben.



In diesem Jahr sind auch die drei evangelische Kirchen aus dem Stadtbezirk Hamborn mit dabei. Termindetails zum Vormerken gibt es jetzt schon.

Kreuzeskirche

Die evangelische Kreuzeskirche Marxloh, Kaiser-Friedrich-Straße 40, öffnet am 12. September dafür ihre Türen um 10 Uhr zum Gottesdienst. Um 11.30 Uhr gibt es in der seit 1985 unter Denkmalschutz stehenden Kirche eine besondere Führung mit Vorstellung der Holzorgel und Besteigung des Glockenturms. Das Gotteshaus ist an dem Tag bis 16 Uhr geöffnet. Infos zur Kirche und zum Schutz vor der Pandemie gibt es unter www.bonhoeffer-gemeinde.org.

Gnadenkirche

Zum Tag des offenen Denkmals ist dann auch die evangelische Gnadenkirche Neumühl, Obermarxloher Str. 40, für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Zwischen 13 und 16 Uhr können sich Interessierte ein eigens Bild von der 1910/11 erbauten Kirche machen. Die Kirche am Markt mit Emporen war ursprünglich ganz klassisch mit Bänken ausgestattet und wurde 2004 zu einem Multifunktionsraum umgebaut. Infos zur Kirche und zum Schutz vor der Pandemie gibt es unter www.ekir.de/neumuehl.

Friedenskirche

Die evangelische Friedenskirche in Hamborn, Duisburger Str. 172, steht auch seit 1985 unter Denkmalschutz. Sie wurde nach der Grundsteinlegung am 31.10.1895 in zwei Jahren gebaut. Von der Besonderheit können sich Interessierte am 12. September beim „Denkmals-Tag“ bis 16 Uhr ein eigenes Bild machen: Es ist der Aufbau des Kircheninnenraums nach den Prinzipien des Wiesbadener Programms, das die Einheit von Altar, Kanzel und Orgel als Zeichen der Verkündigung betont, und zwar durch die gute Sichtbarkeit von allen Sitzplätzen in der Kirche aus. Infos zur Kirche und zum Schutz vor der Pandemie gibt es unter www.friedenskirche-hamborn.de.