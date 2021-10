Zu Heiligabend gibt es im Gottesdienst in der evangelischen Kirche Obermeiderich an der Emilstraße 27 immer viel Lampenfieber, denn Mädchen und Jungen singen und führen dann auf, was sie vorher mit Gundula Heller als Krippenspiel einstudiert haben.



Beim ersten Kennenlerntreffen der Mädchen und Jungen wird das Üben besonders angenehm, denn das ist mit Basteln, Spielen, Tanzen und Pizza-Essen verbunden. Start des diesjährigen musikalischen Weihnachtsprojektes ist am Freitag, 29. Oktober. Dann werden im Gemeindezentrum Obermeiderich, Emilstraße 27-29, Kinder im Alter zwischen sieben und 13 Jahren zusammenkommen und sich zwischen 16 und 19 Uhr beim Toben, Kreativ-sein, Stimme-Ausprobieren und Pizzaessen kennenlernen.

Wer mag, kommt nach dem Aktionstag zu den weiteren Proben, immer montags am gleichen Ort. Die Zeiten werden mit Gundula Heller festgelegt. Die Generalprobe soll am 23. Dezember sein und der große Auftritt am 24. Dezember um 15 Uhr im Gottesdienst in der Kirche. Gundula Heller lädt herzlich ein und freut sich über Interesse und Rückfragen unter Tel. 0208 / 847306. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter www.obermeiderich.de.