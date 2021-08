Auch die evangelischen Südgemeinden Trinitatis, Wanheim und Wanheimerort feiern längst wieder Gottesdienste vor Ort in ihren Kirchen, doch sie setzen ihre Zusammenarbeit auch im Netz fort und laden immer zur Monatsmitte zum gemeinsamen Internet-Andacht ein.



Die Augustausgabe mit einer Liedpredigt von Pfarrerin Almuth Seeger kommt aus einem Schrebergarten und ist ab Sonntag online. Aufgezeichnet wurde die Andacht diesmal im Kleingartenverein „Feldmark e.V.“ an der Nikolaistraße in Wanheimerort. Pfarrerin Almuth Seeger kennt viele der Kleingärtner, weil die Anlage direkt an das Pfarrhaus grenzt.

Jetzt hat Klaus Keulen die Pfarrerin in seinen Garten eingeladen, wo Almuth Seeger in einer Liedpredigt dem Paul Gerhardt-Text „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ auf den Grund geht. Auch Kleingärtner Klaus Keulen kommt in der Online-Andacht zusammen mit Ehrenamtlerin Marie Obsiadly zu Wort. Passende Musik gibt es von Kantor Daniel Drückes zusammen mit verschiedenen Musikerinnen und Musikern aus der Gemeinde.

Auch ein paar Bilder von oben, die mit einer Drohne aufgenommen wurden, sind in der Andacht zu sehen. Zu sehen ist das Andachtsvideo zur Monatsmitte ab Sonntag, 15. August, um 10 Uhr, wie immer auf dem YouTube-Kanal „Evangelische Gemeinde Wanheimerort“. Dort erscheint ab Donnerstag, 19. August auch wieder das wöchentliche Andachtsformat „Eckwort“. Infos zu den drei Gemeinden gibt es im Netz unter www.trinitatis-duisburg.de, www.gemeinde-wanheim.de bzw. www.wanheimerort.ekir.de.