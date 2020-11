Auch in der evangelischen Kirchengemeinde Großenbaum-Rahm werden viele der vertrauten und gewohnten Veranstaltungen in der Adventszeit nicht stattfinden können. Um während der gesamten Vorweihnachtszeit trotz allem nahe bei den Gemeindemitgliedern zu sein, hat sich die Gemeinde etwas Besonderes ausgedacht.



Auf ihrer Homepage www.ekgr.de gibt es ab dem 1. Dezember einen bunten Adventskalender. Jeden Tag warten dort Beiträge aus der Gemeinde. Der Kalender soll so vielfältig sein, wie es auch die Gruppen und Angebote der Gemeinde sind.

Deshalb wird es etwas zum Basteln geben, mal etwas Musikalisches, zwischendurch Texte oder vorgelesene Geschichten und besinnliche Ausmal-Bilder. Jeden Tag wartet ein weiteres Türchen darauf, geöffnet zu werden.