„Hello Josephine“ lautet ein Hit aus der guten, alten Zeit. Und jetzt schallt ein freudiges „Hallo ,Joseph'ine“ der Bäcker-Familie Wilms entgegen, die jetzt das gleichnamige Café an der Beecker Straße 240 im Herzen Hamborns eröffnet und dafür viel Lob und Anerkennung erhalten hat.

VON REINER TERHORST

Jürgen und Petra Wilms und ihr Sohn Dominik haben mit der Neueröffnung ein klares Bekenntnis zum Standort Hamborn abgegeben. Und der Name des neuen Cafés hat sowohl mit Tradition als auch mit Zukunft zu tun. Die Schreibweise „Joseph'ine“ erinnert an die traditionsreiche Kirchengemeinde St. Joseph, denn schließlich befindet sich deren Kirche in unmittelbarer Nähe. Und Lea-Josephine ist der Name von Dominiks Tochter, also der Enkelin von Jürgen und Petra Wilms.

Petra Wilms lacht: „Mit dem Namen haben wir doch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.“ Zudem ist das neue Café nur einen Steinwurf von genau dem Standort entfernt, wo für die Familie (fast) alles begann. Der junge Bäckermeister Jürgen Wilms wagte auf der Beecker Straße im September 1987 mit Ehefrau Petra nämlich den Sprung in die Selbständigkeit.

„Mit einer winzigen Backstube und einem Ladenlokal mit angrenzender Wohnung haben wir dort angefangen. Für den Anfang ideal, denn unser Sohn Dominik, damals erst drei Jahre alt, war so immer mit dabei“, erinnert sich Petra Wilms. 1992 übernahmen beide eine größere Backstube mit Ladenlokal und einem alten Wohnhaus auf der Koopmannstraße in Obermeiderich. Die ,,Mini-Backstube“ auf der Beecker Straße wurde geschlossen, das dort angrenzende Ladenlokal allerdings renoviert, so dass es bis zur Eröffnung des Café Joseph'ine immer noch einer von mehreren Standorten der Bäckerei Wilms war.

2004 machte Sohn Dominik sein Abitur und äußerte den Wunsch, Bäcker zu werden. Wieder lacht Petra Wilms: „Und das, obwohl er nie reinriechen oder mitarbeiten musste.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte Jürgen Wilms bereits einige Lehrlinge ausgebildet, von denen zwei sogar als Prüfungsbeste ihre Ausbildung abschlossen. So war es einmütiger Famlienwunsch, dass Dominik sein Handwerk im Familienbetrieb absolviert. Auch er war Prüfungs- und sogar Kammerbester. Nur gut zwei Jahre später machte er bereits seinen Meister, und das im wahren Sinn des Wortes.

1987 den Sprung

in die Selbständigkeit

gewagt



„Wer weiss, was Lea-Josephine einmal werden möchte“, schmunzeln Jürgen und Petra Wilms. Auf jeden Fall ist sie „Mit-Namensgeberin“ des Café ,Joseph'ine. Und das ist die „kleine Schwester“ des Café Auszeit an der Emmericher Straße in Meiderich. Dort wie auch an der Beecker Straße ist die Liebe zum Detail zu erkennen und zu spüren. Geschmackvoll nach den Ideen von Petra Wilms eingerichet, bietet das neue Café ,Joseph'ine eine Menge für Leib und Seele mit Wohlfühl-Ambiente.

Eine schöne Außenterrasse lädt im Sommer und zu „Coronazeiten“, deren Regeln genauestens beachtet werden, zum „Freiluft-Genießen“ ein. Es gibt Brötchen, Brot, Backwaren, leckere Kuchen und Torten. Abwechslungsreiche Snacks, Früstücks- und wechselnde Mittagsangebote, stets frisch zubereitet, erfreuen sich schon jetzt großer Beliebtheit.

Geöffnet haben die Bäckerei und das Cafe ,Joseph'ine montags bis freitags von 6 bis 18 Uhr, samstags von 6 bis 17 Uhr sowie an Sonn- und Feietrtagen von 8 bis 18 Uhr. Nach Geschäftsschluss steht das Café übrigens auch für Familienfeiern oder geschlossene Gesellschaften zur Verfügung. Auch ein kleiner Biergarten und ein Hofladen mit Produkten von Bauern aus der Region sind in Planung. „Hamborn tun solche Innovationen jedenfalls gut“, war wörtlich aus Kreisen des Werberings, der Vereine und der Politik zu vernehmen.