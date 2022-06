Nach einem Angriff auf einen 76 Jahre alten Altendorfer in einem Mehrfamilienhaus an der Euskirchenstraße am Freitagabend, 10. Juni, ermittelt eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Essen unter Federführung der Staatsanwaltschaft Essen.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand klopfte es gegen 22.20 Uhr an der Wohnungstür des 76 Jahre alten türkischen Staatsbürgers. Als der Senior die Tür öffnete, griff ihn ein 19-jähriger deutscher Nachbar mit Schlag- und Stichwerkzeugen an.

Dieser verletzte den Essener und flüchtete aus dem Wohnhaus. Eine Nachbarin aus dem Nebenhaus hörte die Hilferufe des Seniors und alarmierte die Polizei. Der 76-Jährige wurde in ein Krankenhaus

gebracht, in dem er ambulant behandelt und daraufhin entlassen wurde.

Angreifer wenig später festgenommen

Wenige Minuten später meldete sich ein Passant beim Notruf der Polizei, nachdem er einen Mann auf der Schederhofstraße entdeckt hatte. Die Polizeibeamten stellten fest, dass es sich bei dem Mann um den 19-jährigen Angreifer handelte. Er wurde festgenommen und am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt. Dem Antrag der Staatsanwaltschaft Essen folgend ordnete ein Haftrichter eine Untersuchungshaft an. Dem 19-Jährigen wird versuchter Mord vorgeworfen.