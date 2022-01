... damals, für mich, im OKTOBER 2010 bis....???

L O K A L K O M P A S S



und ich...!?!

LANGE ist es her´... und, wie man so schön sagt, schon fast gar nicht mehr wahr! :-)

Bereits im MAI 2021 hatte ich was zu diesem THEMA schreiben wollen.

Ich glaube, irgendwie anlässlich dieser "LK-PANDEMIE-Couch" Sache !?!

Eine tolle TEXT-Idee von unserem

Community-Manager JENS STEINMANN, wie ich finde ...

Das zweite CORONA-Pandemie- Jahr ist nun vorbei und ich überlege angestrengt,

WAS genau ich seinerzeit hierzu posten wollte...?

Irgendwann Ende 2010 hatte ich mich erstmals auf dieser

BÜRGERREPORTER-Plattform, damals war es noch nicht nötig, ständig zu gendern´, angemeldet, doch irgendwie begann ich erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2011 mit dem Einstellen eigener Beiträge hier!

Nun, warum bin ich "Bürgerreporterin" (geworden) und

warum immer noch mit dabei, auf diesem PORTAL, immer noch mitten im "LK" aktiv ?!?

WEIL ich einfach gerne SCHREIBE, sehr gerne sogar,

lese, fotographiere und weil ich meine HEIMAT, das Ruhrgebiet......

sehr LIEBE...♥

Ich wollte in 2010/2011 unbedingt das "alte Hobby" , das TEXTEN,

Schreiben, dichten, Beobachtungen festhalten, Gedanken/Gefühle wahrnehmen

und schriftlich dar nieder kritzeln, phantasieren und sooooooooooooo´ vieles mehr wieder öfter in meinen Alltag einbringen, wie in meiner Jugend, als ich nahezu täglich nicht nur Tagebuchblätter füllte und Artikel in der Jugendpresse und Schülerzeitungen ... und so weiter und sofort...

In 2012 kam dann nach einer größeren "Veränderung" in meinem LEBEN, noch etwas hinzu, ...

einfach mal´ NEUES kennenlernen, andere Wege gehen ...

SCHREIBEN, Reaktionen abwarten und... (neue) Menschen kennenlernen...

LOKALKOMPASS kann dafür genau richtig sein ....

NUN, die Jahre sind ins LAND gezogen,

und man hat so seine Erfahrungen hier gemacht

Gute, wie auch weniger gute, weniger schöne´, ja, sogar auch einige richtig miese...

Und natürlich ist man auch nicht immer mit allem gleich "zufrieden" oder hat ne´gleiche oder ähnliche Einstellung, wozu auch immer...

klar, das ist auch "normal" und richtig so´, so muss das auch sein!

VIELE Menschen kennengelernt... und noch immer sehr viel Freude am SCHREIBEN

aber auch am LESEN, schauen und neu entdecken :-)

Lust auf und am LEBEN... trotz des steten AUF und AB!

Nicht immer ist die nötige ZEIT, Kraft´ und die rechte´

Lust dazu da, aber auch das ist ja alles ziemlich normal... nach wie vor ein netter Zeitvertreib, Ausgleich, Hobby... für den Ein oder Anderen´,

die Ein oder Andere möglicherweise sogar MEHR als das ...

Auch nach diesem meiner Ansicht nach überflüssigen LK-Relaunch und hier, der kaum gewünschte Änderungen mit sich brachte, blieb ich aber dabei, und, stelle immer wieder fest, dass trotz aller Kritik und Skepsis auch noch Funken von Wohlgefallen da sind....

Und wenn auch dieses böse, blöde, nervende... CORONA-Virus,

diese aufreibende, langatmige, trübe´und mürbe machende PANDEMIE und

alle diese daraus entstandenen und noch entstehenden FOLGEN uns alle auch "verändert" haben mögen, zumindest aber irgendwie beeinflusst, in welcher Form auch immer, so bleibe ich noch ein Weilchen´.

WARUM genau ich also nun noch immer HIER mit dabei bin und versuche, ein klein "wenig mitzumischen", weiß ich selbst nicht (mehr) so genau... und vielleicht ist das auch gar nicht so wichtig! Oder ?!?

Auch, wenn stetig Menschen hier dieses LK-Forum´ verlassen und wieder andere user und userinnen´ hinzu kommen, sowie auch leider immer mehr Redakteure und Redakteurinnen (freiwillig) gehen oder "gegangen werden"...

der ZAHN der ZEIT halt, der Veränderung, so wird es weiterhin ein rauf und runter

gehen und jeder entscheidet es vielleicht täglich neu,

was wichtig, wichtiger oder eben unwichtig (er) erscheint ...

HIER schreibe ICH!

HIER schreibe ich.... und kaum einer kriegt es ... wirklich mit!

DANKE!

...ja, und ich glaube, DAS war es, was ich im MAI 2021 einfach mal´ so sagen wollte,

liebe LOKALKOMPASS-Redaktionen´....!

HIER schreibe ICH!

Lokalkompass!

auf ein NEUES JAHR, auf ein hoffentlich GESUNDES 2022

auf das LEBEN!

GlückAuf! ♥

-----------------------------------------------------------------------

TEXT+Fotos: AAT aus 2021+ 1.1.22