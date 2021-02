Aus Köln kam ein Duo der K.R.A.K.E. (KölnerRheinAufräumKommandoEinheit) um sich mal anzusehen wie denn der Ruhri dem Alltagsmüll so an den Kragen geht. Und auch um Erste-Hilfe zu leisten bei dem einen oder anderen Feierabend-Pilsken. Ein Bierchen, welches wir nach dem WasteWalk Dank einer freundlichen Spende der Brauerei Stauder anbieten durften. So bekam der Ausflug für Christian (Kraken-Papa) und Jan (Kraken-Onkel) quasi den Charakter einer Bildungsreise. Gerne leisteten wir den Reisenden aus der Bier-Diaspora ausgiebige Aufklärungsarbeit in Sachen Bier und Pils- Kultur. Die beiden zeigten sich als außerordentlich gelehrige Studenten und ein Gegenbesuch von WasteWalk kommt sicher bald. Das ist doch Ehrensache. Selbstverständlich bringen wir auch Stauder Pils mit.

Heute war der Auftakt des stadtweiten 16. SauberZauber. Die Ehrenamtagentur Essen organisierte dies wie jedes Jahr und diesmal haben sich die WasteWalker nicht lange bitten lassen als gutes Beispiel für den Umweltschutz dabei zu sein. Der Startschuss war heute um 10:00 Uhr am Mehrgenerationenhaus in der Kerckhoffstrasse in Essen-Frohnhausen. Um es kurz zu machen, es waren etwa 40 Mitmenschen jeden Alters auf den Beinen und engagierten sich für die Umwelt. Besonders gefreut hat uns die Teilnahme vieler ganz junger Mitbürger*innen. Auch unser Oberbürgermeister Thomas Kufen wie auch Thomas Stauder von der gleichnamigen Brauerei engagierten sich persönlich und sehr aktiv für die gute Sache.

Denn es gibt Sie noch, die Mitmenschen die sich ehrenamtlich engagieren. Die in Ihrer Freizeit den Müll wegräumen, den andere Zeitgenossen unüberlegt fallen lassen und so die Umwelt verdrecken. Letztere, die Schmutzfinken, haben offensichtlich manchmal etwas Pech beim Denken. Erstgenannte, die Müllaufheber, denken nach und nennt man WasteWalker.

Und gelohnt hat es sich. Leider. Viele volle Müllsäcke an Unrat wurden aufgesammelt. Ein Klappstuhl und sogar ein Tannenbaum waren dabei. Es hätten gut und gerne auch noch mehr Müllsäcke werden können. Was so gedankenlos in die Gegend geworfen wird, dass macht schon sehr traurig. Mensch denk nach! Wir haben nur diese eine Erde. In geübter Weise hat die EBE (Entsorgungsbetriebe Essen) uns unterstützt. Ein Transporter stand zur flinken Entsorgung des gesammelten Müllmengen bereit. Einen ganz herzlichen Dank dafür an die EBE für diese tolle Unterstützung.

Willst auch Du #alleinesammeln und weisst nicht so recht wie? Benötigst Du Unterstützung? Melde Dich. Jede*r kann was beitragen. Also… info@wastewalk.de. Da werden Sie geholfen. Mach auch Du mit! WasteWalks sind mehr als nur ein Putzevent, sie sind eine besonders nachhaltige und sensibilisierende Maßnahme. Wir machen allerdings nicht sauber. Wir machen sauberer! Ein Widerspruch? Nein. Alles können wir in maximal 1 1/2 Stunden nicht schaffen. Doch wir kommen wieder. Erkundige Dich auf Facebook oder der Homepage von WasteWalk e.V., wo in Deiner Nähe der nächste WasteWalk stattfindet. Denn...

Machen ist wie Wollen. Nur krasser!