Am 03.09.2020 hat das erste Gruppentreffen zum Thema "soziale Phobien/Ängste" in Kleve stattgefunden. Aufgrund der aktuellen Hygienebestimmungen konnte nur ein geringe Anzahl an Personen teilnehmen.

Die Nachfrage war jedoch so hoch, dass nun für das zweite Treffen ein größerer Raum gesucht und gefunden wurde.

Das nächste Treffen findet am 29.09.2020 um 17:00 Uhr im Familienzentrum des SOS-Kinderdorf, Kalkarer Straße 10 in Kleve statt.

Auch zu diesem Treffen ist eine vorherige Anmeldung über das Selbsthilfe-Büro Kreis Kleve notwendig.

Tel. 02821 78 00 12 | selbsthilfe-kleve@paritaet-nrw.org