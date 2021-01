„Sicher ist nur, dass nichts sicher ist“, lautet es aus den Reihen der Hamborner Politik und aus zahlreichen Vereinen. Aufgrund der Corona-Pandemie fällt der Blick in die Zukunft nicht gerade leicht. Die bis zum 10. Januar geltenden Einschränkungen werden mutmaßlich verlängert, modifiziert und möglicherweise erweitert.

Der Frust sitzt tief. Und dennoch: In vielen Telefonaten mit unserer Redaktion haben Menschen und Macher aus dem Stadtbezirk ein zwar behutsames, aber durchaus optimistisches „Jetzt-erst-recht-Gefühl“ an den Tag gelegt. Zwar dürfte sich im ersten Halbjahr des neuen Jahres nicht sonderlich viel an Events und Großveranstaltungen tun, aber in der Hoffnung auf „ein Besseres“ will und wird man die Flinte nicht ins Korn werfen.

Es sind ja nicht nur die Revier- oder Stadtteilfeste, Osterfeuer und Schützenfeste, die man weiterhin im Blick hat. Die Entwicklung des Rhein-Ruhr-Hallen-Geländes im Bereich Hamborn-Marxloh oder des Barbara-Quartiers in Neumühl sollten verstärkt in Angriff genommen werden. Für Hamborn muss gerade jetzt gelten: „Ärmel aufkrempeln und loslegen!“