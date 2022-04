Die Essener Unternehmensgruppe Harfid will künftig umfassende Transparenz an den Tag legen und stellt sich am Freitagnachmittag als neuer Eigentümer vor und erläutert die Planungen zum künftigen St. Barbara Quartier. Schon einiges hat sich auf dem Gelände des ehemaligen St. Barbara-Hospitals getan, seitdem das mittelständische Familienunternehmen das Grundstück erworben hat.



Der neue Eigentümer hat das Areal inzwischen komplett eingezäunt und Sicherheitssysteme installiert. Auch die aufwendigen Rodungsarbeiten sind abgeschlossen. Derweil hat Harfid an den Planungen weiter gefeilt und die nächsten Schritte für die Umsetzung sind eingeleitet.

Nunmehr möchte sich Harfid, wie bereits angekündigt, den Bürgerinnen und Bürgern Neumühls als neuer Eigentümer und Projektentwickler vorstellen. Dafür lädt das Unternehmen zu einer öffentlichen Veranstaltung ein. Dort werden die Projektverantwortlichen den aktuellen Planungsstand erläutern und über die anstehenden Maßnahmen informieren.

Neben dem verantwortlichen Harfid-Team werden Duisburgs Stadtentwicklungsdezernent Martin Linne und Bezirksbürgermeisterin Martina Herrmann mit von der Partie sein, die ein Grußwort sprechen wird. „Über ihr Kommen freuen wir uns sehr. Es zeigt uns, welche Bedeutung diese Quartierentwicklung für Neumühl, die Stadt und Bezirksvertretung hat“, betont Harfid Hadrovic, Hauptgesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung.

Die Veranstaltung findet am 8. April, um 15 Uhr, auf dem Parkplatz des ehemaligen Hospitals (neben der Arztpraxis) in der Schroerstraße statt.