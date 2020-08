Die Testphase mit Teilöffnungen in der Niederrhein-Therme ist erfolgreich beendet. Die Erfahrungen mit den „Corona-Vorgaben“ wurden ausgewertet. Aufgrund zahlreicher Anfragen hat die Therme ab sofort wieder durchgängig geöffnet.



Nach mehrwöchiger „Erprobung“ ist nun wieder täglich von 10 bis 21 Uhr Baden und Schwitzen angesagt. Jetzt kann man das Drei-Stunden-Ticket zum „Coronatarif“ von elf Euro erwerben, aber auch 11-er Karten zum Sparpreis. Die Träger, die Stadt Duisburg und der RVR, haben damit ein Zeichen gesetzt, damit die Menschen hier vor Ort wieder entspannt kurzurlauben können. Die Ruhr Top Card und Gutscheine werden ebenfalls akzeptiert.

Derzeit sind vier Saunen in Betrieb. Bei Bedarf werden weitere dazu geschaltet. Diese sind auf mindestens 80 Grad temperiert, so dass hier sicher und entspannt geschwitzt werden kann. Die beiden Thermalsolebecken in Innen- und Außenbereich laden mit Solepool zum Erholen Sun, und im Saunagarten können alle Saunafans ein nahtloses Sonnenbad genießen.

Das Wellenbad mit der vorgelagerten Außenanlage ist jetzt an den Wochenenden von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Unter der Woche finden nun auch wieder Schwimmkurse, Reha- und Wasserfitnesskurse statt. In den kommenden Tagen heißt es aber noch freibaden von 10 bis 14 Uhr und von 16 bis 20 Uhr. Die Außenanlage schließt zum 1. September. Die letzte Öffnung ist am 30. August.