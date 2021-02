Die auf das Jahr 1502 zurückgehende Kirche an der Straße „Auf dem Damm“ ist jetzt auch nachts noch besser als eines der Wahrzeichen in Meiderich zu erkennen. Grund dafür sind sechs LED-Laternenmasten, die mit beginnender Dunkelheit den Raum zwischen Gotteshaus und Gemeindezentrum in angenehmes Licht tauchen.

Die Laternenmasten wurden Ende Januar auf dem neugestalteten Kirchplatz der Evangelischen Kirche Meiderich installiert. Nötig wurde dies, da der Platz in der Vergangenheit durch veraltete Lichtanlagen nur schwach beleuchtet war, was Unfallgefahren mit sich brachte. Zudem waren die Eingänge und der Fahrradständer nachts schlecht einsehbar.

Im Zuge der Neugestaltung des Kirchplatzes wurden neue Leitungen verlegt, Anschlüsse neu installiert und ein Beleuchtungskonzept erarbeitet. So freut sich die Kirchengemeinde nun über sechs energieeffiziente Laterneninstallationen, die mit dem in der Photovoltaikanlage selbst erzeugten Strom gut in das klimaneutrale Konzept der Kirchengemeinde passt.

Mehr Infos zur Gemeinde gibt es m Netz unter www.kirche-meiderich.de.