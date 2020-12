Die Fiskusstraße in Neumühl ist eine vielfach genutzte und stark frequentierte Verbindungsstraße zwischen Hamborn, Neumühl und Oberhausen. Auch die meisten Besucher des Fiskusfriedhofes nutzen sie. In der nächsten Woche kommt es dort zu Verkehrseinschränkungen.



Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg beginnen am Montag, 7. Dezember, mit Straßenbauarbeiten auf der Fiskusstraße in Neumühl. Aus diesem Grund wird die Fiskusstraße zwischen der Einmündung in die Almastraße/Buschhauser Straße und der Kreuzung Stuttgarter Straße/Albert-Einstein-Straße voll gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet. Fußgänger können jederzeit passieren.

Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Freitag, 11. Dezember, abgeschlossen.