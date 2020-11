Seit vielen Jahren gibt die Aktionsgemeinschaft Neumühler Kaufleute e.V. gegen Ende Jahres einen Veranstaltungskalender heraus, der auf stets über 30 Seiten einen umfassenden Überblick auf Veranstaltungen, Höhepunkte und Ereignisse im Stadtteil im kommenden Jahr gibt. Das ist auch jetzt der Fall, halt etwas anders als gewohnt.



Die Corona-Pandemie hat auch die Neumühler in Atem gehalten, teilweise sogar atemlos gemacht. „Eigentlich“ war nichts mehr normal. Die beliebten und stets bestens besuchten Veranstaltungen wie etwa das Osterfeuer, der Neumühl-Geburtstag, die Aufstellung des Vereins- und Bürgerbaums, das Revierfest oder der Martinsumzug durch den Iltispark fielen in diesem Jahr entweder dem absoluten Lockdown oder den Corona-Verordnungen zum Opfer. „Zudem ist zu befürchten, dass wir noch längere Zeit mit Einschränkungen leben müssen, die uns alle eine Menge abverlangen“, sagt AGNK-Vorsitzender Tobias Kierdorf..

Die Aktionsgemeinschaft hatte schon frühzeitig die im Nachhinein richtigen Entscheidungen getroffen und die Veranstaltungen 2020 abgesagt. Das gab Planungssicherheit für die Organisatoren, die Künstler und die beteiligten Vereine. Ein bisschen Wehmut spielte da schon mit. Für das Jahr 2021 fährt man „zweigleisig“. Viele Vereine haben geplante Veranstaltungen zum Jahresbeginn bis ins Frühjahr hinein bereits absagen müssen. Das gilt insbesondere für den Karneval, der ja gerade in Neumühl immer einen hohen Stellenwert hatte und, da sind sich die Verantwortlichen sicher, auch künftig wieder haben wird.

"Sicher ist, dass

nichts sicher ist"



Kierdorf: „Vielleicht und hoffentlich wird sich Laufe des Jahres wieder einiges in Richtung Normalität bewegen. Wir haben in jedem Fall unsere Großveranstaltungen vorbereitet und auch die Verkaufsoffenen Sonntage wieder beantragt. Aber im Moment ist nur sicher, dass nichts sicher ist. Der Terminkalender ist daher zunächst merklich dünner als gewohnt.“ Der Veranstaltungskalender 2021, der jetzt wieder in den meisten Neumühler Geschäften kostenlos erhältlich ist, setzt dennoch einige Zukunftssignale. Für den gesamten Vorstand heißt das: „Wir geben nicht auf, wir halten zusammen, denn nur gemeinsam sind wir stark!“

Historische Fotos

auf der Titelseite



Eines habe die Corona-Krise gezeigt. Mehr denn je sind Rücksicht, Solidarität, Verantwortung gefragt. Das Wir sei wichtiger als das Ich. Viele Menschen haben sich das zu eigen gemacht, in Neumühler Geschäften vor Ort eingekauft, Neumühler Handwerker und Dienstleister beauftragt, und so ein wirkliches und wichtiges „Heimat shoppen“ an den Tag gelegt.

Auch die Titelseite des neuen Druckwerks ist übrigens anders als gewohnt. Anstelle von Veranstaltungsfotos aus dem Jahr 2020, die es halt nicht gab, sind dort einige historische Neumühl-Fotos zu finden, getreu der Devise „Erinnern Sie sich noch...?“

Kinder haben

fleißig gebastelt



Aber ganz ohne Aktivitäten endet für die organisierte Kaufmannschaft das Jahr dann doch nicht. Die Schulen, Kindergärten und Jugendeinrichtungen haben wieder fleißig gebastelt, um den Neumühler Weihnachtsbaum zu schmücken. Diesmal geschieht das allerdings Corona-bedingt nicht als öffentliche Aktion. Die Bastelarbeiten können ab sofort im Modehaus Kierdorf, Holtener Straße 208-210, abgegeben werden. Natürlich gibt es dann auch als Dankeschön eine kleine Überraschung. Ab Freitag, 27. November, ist der geschmückte Baum dann am Neumühler Markt zu bestaunen.