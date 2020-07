Die Gemeinschaft der Anonymen Alkoholiker lädt herzlich vom 24. – 27.07.2020 zum digitalen Austausch ein. Alle Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.clt2020.de. Dort wird auch der Link zur Teilnahme einen Tag vor Beginn veröffentlicht.

Die Corona-Krise hat uns ohne Frage Missstände in vielen Bereichen aufgezeigt und wir mussten uns in kurzer Zeit an neue Gegebenheiten und Einschränkungen anpassen. Die Selbsthilfe hat diese Zeit besonders hart getroffen, da die persönlichen Gruppentreffen ausgefallen sind und zunächst nicht absehbar war, wie lange dies dauern wird. Die Krise macht jedoch auch kreativ und so hat die Gemeinschaft der Anonymen Alkoholiker ein Online-Programm auf die Beine gestellt, was sich sehen lassen kann. An drei Tagen werden verschiedene Angebote für Betroffene und Angehörige gemacht, die sich informieren und austauschen möchten.

Auch in außergewöhnlichen Zeiten sind Sie nicht allein!

Eingeladen sind Menschen, die bereits an Treffen der Anonymen Alkoholiker teilgenommen haben, genauso wie Menschen, die bisher noch nicht den Weg zu einer Selbsthilfegruppe gefunden haben.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Wenn Sie sich einer Selbsthilfegruppe anschließen oder sich über Selbsthilfe im Allgemeinen informieren möchten, nehmen Sie gerne Kontakt zu Carolyn Kempers vom Selbsthilfe-Büro Kreis Kleve auf. Tel. 02821 78 00 12 oder selbsthilfe-kleve@paritaet-nrw.org.