Für die evangelische Kirchengemeinde Obermeiderich ist „Emils Pub“, der Freitags-Treff im Foyer des Gemeindezentrums an der Emilstraße 27, ein echter Erfolg. Den Pub gibt es seit acht Jahren, jedes Mal kommen immer mehr als 50 Besucher. Nach längerer Pandemie-Pause geht es am heutigen Freitag, 17. September, ab 19 Uhr mit Klönen, Pils und Grillwurst in die nächste Runde.



Wegen der Pandemie wird das Essens-Angebot klein, aber dennoch wie immer lecker gehalten, denn Ehrenamtliche grillen Würstchen, die mit Brötchen gegessen werden. Dazu gibt es passende Getränke, von denen das beliebteste von Gemeindemitgliedern ausgeschenkt aus dem Bier-Zapfhahn kommt. Vorrätig sind zudem weitere Sorten Flaschenbier, verschiedene Weine und Nicht-Alkoholisches zu zivilen Preisen.

Das alles gibt es dort ab 19 Uhr und nur unter Beachtung und Nachweis von einem der 3G (geimpft, getestet, genesen). Weitere Infos gibt es unter Tel.: 0203 / 425572. Weitere Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter www.obermeiderich.de.