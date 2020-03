Ich erinnere mich an Statements von Bundestrainer Jogi Löw, in denen er in seinem schwäbischen Dialekt „högschte Dischziplin“ einforderte. Die wird auch jetzt erwartet, um die Corona-Krise in Griff zu bekommen. Das „Kontaktverbot“ mit großen Einschränkungen für jeden Einzelnen von uns scheint zu wirken.



Die meisten Menschen haben den Ernst der Lage begriffen. Bilder und Berichte aus Italien schockieren, aber entsprechen der traurigen Wahrheit. Es ist auch nachvollziehbar, dass diejenigen, die immer noch nicht kapiert haben, dass es um Menschenleben und die Aufrechterhaltung eines (noch) intakten Gesundheitssystem geht, bestraft werden.

Neben der Disziplin ist auch eine gehörige Portion Solidarität und Kreativität hinzugekommen. Kirchen, gemeinnützige Organisationen sowie Privatleute, Nachbarn, Schüler, Studenten gehen für ältere Menschen einkaufen oder führen den Hund Gassi. Man erlebt ein neues Miteinander und Füreinander. Jetzt gibt es auch von vielen kreativen Händlern Bringedienst ohne Zusatzkosten. Selbst Eis- oder Blumen-Taxis wurden ideeenreich auf den Weg gebracht. Zusammenhalt ist angesagt, und das ist gut!