Nach mehr als 120 Stunden gemeinsamer Kursarbeit starteten jetzt alle neun Teilnehmerinnen und Teilnehmer des vergangenen, mittlerweile 21. Vorbereitungskurses der Hospizbewegung Duisburg-Hamborn e.V. in die ehrenamtliche Mitarbeit.



Das war ein ungewöhnlicher Kurs. Nachdem alle mit viel Interesse und Engagement die gemeinsamen Mittwochabenden und Wochenenden verbracht haben und als Kurs fest zusammengewachsen waren, änderte die Corona-Pandemie alles. Der Kurs hatte sich bisher intensiv mit den Thematiken rund um Sterben, Tod und Trauer auseinandergesetzt, aber es fehlten noch wichtige Themen wie „der Umgang mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind und sterben“, „spirituelle Fragestellungen“, „persönliche Kraftquellen“ und mehr.

An ein gemeinsames Treffen war zunächst so nicht mehr zu denken. „Was lag näher, als genau das zu tun, was überall getan wird“, berichtet Geschäftsführerin Andrea Braun-Falco. „die Hospizbewegung ging online und führte den Kurs per Videokonferenz durch.“ Das war eine große Herausforderung für alle, aber letztlich freute sich der gesamte Kurs über die Möglichkeit des Wiedersehens.

Ein neuer Vorbereitungskurs

startet im kommenden Herbst



Noch größer wurde die Freude, als jetzt mit dem gebührenden Abstand von 1,5 Metern in den neuen großen Räumen der Hospizbewegung, An der Abtei 1, die Möglichkeit bestand, den Kurs ganz zu Ende zu führen. Neben aller Ernsthaftigkeit kam auch die Freude, der Humor und Besinnung auf sich selbst nicht zu kurz, und der äußere Abstand ließ dennoch nahe und persönliche Gespräche zu.

So befähigt werden die neun „Neuen“ die bereits vorhandene Gruppe ehrenamtlicher Begleiter und Begleiterinnen der Hamborner Hospizbewegung unterstützen, wo es mit entsprechenden Schutzvorkehrungen auch in diesen Pandemiezeiten möglich ist. Ein neuer Kurs zur Vorbereitung auf die häusliche Hospizbegleitung ist für den kommenden Herbst geplant. Interessierte erhalten gerne jetzt bereits Informationen unter Tel. 0203 / 556074.