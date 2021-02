Ein aus Nordrhein-Westfalen stammende Schwerverbrecher ist in diesen Tagen wieder in den Schlagzeilen. Nach Norman Volker Franz wird im Rahmen einer neuen Fahndung gesucht.

Der aus Neheim-Hüsten stammende Franz wurde in den 90er Jahren zum aktenkundigen Gewalttäter. Er gehörte einer kriminellen Bande an, die Banken überfiel, Zigaretten schmuggelte, mit Waffen handelte und Kontakte zu Zuhälterkreisen pflegte. Im Mai 1995 eskalierte im Dortmunder Stadtteils Syburg ein Konflikt mit rivalisierenden Verbrechern. Dabei warf Franz eine Handgranate ins Fahrzeug der Kontrahenten. Einer der Insassen war sofort tot, ein zweiter versuchte, schwer verletzt davonzulaufen, wurde jedoch von Franz und seinen Komplizen eingeholt und mehrmals in den Kopf geschossen. Das Dortmunder Schwurgericht verurteilte ihn im März 1996 wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft und überführte ihn in die Justizvollzugsanstalt Hagen. Aus dieser gelang ihm am 11. März 1997 ein spektakulärer Ausbruch.

Franz ist dringend verdächtig, im Anschluss an seine Flucht, am 26. März 1997 in Weimar und am 21. Juli 1997 in Halle, zwei Raubüberfälle begangen und dabei drei Menschen erschossen zu haben. Seine heute 43-jährige aus Dortmund stammende Ex-Ehefrau war Ende 2000 wegen ihrer Beteiligung an diesen zwei tödlichen Raubüberfällen zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden.

Bis zu seiner Festnahme am 24. Oktober 1998 im portugiesischem Albufeira hat er dort zusammen mit seiner damaligen Frau und dem gemeinsamen Kind unter den Falschnamen Carsten Müller beziehungsweise Michael Stuever gelebt. Er war dort in der Immobilienbranche tätig. Am 28. Juli 1999 gelang ihm die Flucht aus dem Zentralgefängnis von Lissabon.

Nun wollen Landeskriminalamt, Bundeskriminalamt und Interpol im Rahmen einer erneuten weltweite Öffentlichkeitsfahndung dem mehrfachen Mörder auf die Spur kommen. Die Fahndung wird über die „Front Page“ der Interpol-Webseite veröffentlicht, der Fahndungsaufruf auf Social-Media-Accounts in 194 Ländern geteilt. „Darüber hinaus erfolgt eine Veröffentlichung erstmals für die Polizei des Landes NRW international auf der Europol-Website „Europe’s Most Wanted“.

Rücksichtslose Gewaltbereitschaft



Norman Volker Franz soll ein freundliches Auftreten besitzen, im krassen Gegensatz zu seiner "rücksichtslosen Gewaltbereitschaft bei der Erreichung seiner Ziele", wie es das BKA beschreibt. Er hat vermutlich sein Aussehen mehrfach verändert. Franz wurde am 30. Januar 1970 geboren, ist heute also 51 Jahre alt, und 1,77 Meter groß. Er hat braune Augen und hellblondes Haar, mittlerweile mit hoher Wahrscheinlichkeit nur noch einen Haarkranz. Eventuell hat er sich den Kopf rasiert. Er spricht deutsch, englisch und portugiesisch.

Für Hinweise, die zur Festnahme führen, ist eine Belohnung von bis zu 25.000 Euro ausgesetzt. Wer Norman Volker Franz erkennt, sollte ihn auf keinen Fall ansprechen, sondern sofort die Polizei unter Tel. 110 verständigen. Die Polizei geht davon aus, dass er bewaffnet ist und ohne zu zögern von der Schusswaffe Gebrauch macht. Schwerverbrecher Norman Volker Franz im Jahre 1998. Foto: BKA