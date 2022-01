Fünf Jugendliche schellten am Abend des 18. Oktober 2021 gegen 19.30 Uhr bei dem Hausbesitzer in der Straße Auf der Reihe an und liefen kurz darauf davon.

Der 59-Jährige wollte die Gruppe zur Rede stellen und den Jugendlichen vom "Klingelmännchen" abraten. Als er die männlichen Unbekannten an dem Fußweg zur Röckenstraße zur Rede stellte, schlug einer der mutmaßlichen Täter mit einem Holzstock auf den 59-Jährigen ein. Durch die

Schläge verletzte ihn der Unbekannte schwer. Die zirka 14 bis 16 Jahre alten Jugendlichen flüchteten und ließen den 59-Jährigen verletzt zurück.

Beschreibung der Täter

Zwei der Unbekannten sollen türkischer, zwei indischer Herkunft und alle 1,60 bis 1,70 Meter groß sein. Der Jugendliche, welcher auf den Hausbesitzer einschlug, trug bei der Tat eine helle Basecap, eine schwarze Weste über einem hellen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zu der Identität der Abgebildeten und/oder zu deren Aufenthaltsorten machen können, sich unter Tel 0201/8290 zu melden. Es liegt nahe, dass sich die mutmaßlichen Täter im Einzugsgebiet Auf der Reihe/Röckenstraße des Öfteren aufhalten.