ESSEN

AnfangOktober



Ein-FEIERABEND-Spaziergang...

im Essener´ Westen

an der Altendorfer Straße, ThyssenKrupp Quartier

und angrenzende "Park-Anlagen"... fast am Kruppsee´

und

nein, bis zum Niederfeldsee bin ich dieses Mal NICHT gelaufen ...

nur einige Minuten,

ein oder zwei Stunden maximal, bisschen FRISCHE LUFT schnappen,

nach einem Arbeitstag soll es ein wenig helfen, "runterzukommen"...

danach aber... muss frau´ noch einkaufen und will dann auch endlich heim...

ein wenig in der SONNE spazieren

hochgeladen von ANA´ stasia Tell

Vorher, schaut, kann man mit ein bisschen Glück des Wettergottes, oder der Wettergöttin´ ( grinZ) einige Spazierrunden drehen und fasziniert gen´ HIMMEL blicken!?!

Ein wenig müde, hungrig und mit vollen Einkaufstaschen, aber sehr zufrieden, fuhr ich dann nach Hause ...

Schöner Feierabend, denn, ich mag den Wind, eine frische´Brise um´ de Nase,

die Wolken und auch die Sonne... sehr sogar...

wenn diese nicht so wie Frühling und Hochsommer

oft erbarmungslos grell, schwül und extrem herunter knallt!

Im Herbst ist es oft perfekt...wenn es nicht gerade zu sehr schüttet und stürmt ... HiHi :-)))

JAAA, an diesem Nachmittag Anfang Oktober war es genau richtig, auch nicht zu kalt,

oder gar zu warm.

AUF dass es auch jetzt wieder, nach diesen Stürmen IGNATZ und Hendrik

und und und ... wie die alle auch heißen mögen...

endlich wieder bisschen friedlicher und somit schöner werden!

an einer Kreuzung´

hochgeladen von ANA´ stasia Tell



Glück AUF!



.................................................

SPONTAN: Wolken-Bilder und so´

Oktober 2021: AAT