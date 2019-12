Liebe Essener Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Das Jahr 2019 mit seinen z.T. brennenden Themen und Herausforderungen geht zu Ende. Wir bedanken uns bei allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die sich ehrenamtlich und gesellschaftlich engagieren, in der Essener Bürgerschaft, im Tierschutz, in der Umwelt- und Klimaschutzbewegung, in der Gemeindearbeit, im sozial-caritativen Bereich und an vielen Orten und Stellen, oft ungesehen und kaum wahrgenommen, die jedoch für unser gesellschaftliches Miteinander so wichtig sind.

Gemeinsamkeit - dieses Wort sollte uns als Bürgerschaft im Jahr 2020 begleiten und motivieren. Gemeinsam für eine gerechte Gesellschaft, für den Schutz der Tiere vor Quälerei und industrieller Ausbeutung, ohne Vergiftung unserer Umwelt, der Böden, des Grundwassers, für eine echte Neuausrichtung dieser Gesellschaft, sozial, mit Blick auf die kommenden Generationen, mit Fürsorge und Umsicht für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, alle Menschen, die unsere Unterstützung, den Einsatz der Gemeinschaft benötigen. Für eine Besinnung auf die Werte der Freiheit, Toleranz und Rücksichtnahme, der Nächstenliebe, auf die Bewahrung der Schöpfung - und die Werte der Demokratie, des Grundgesetzes, die unsere Gesellschaft, unsere Heimat stark gemacht haben.

Gemeinsam für unsere schöne, lebens- und liebenswerte Essener Heimat.

In diesem Sinne wünschen Ihnen der Kreisverband Essen der Tierschutzpartei sowie die Ratsfraktion Tierschutz/SLB im Rat der Stadt Essen ein gutes neues Jahr 2020, Gesundheit, das nötige Quäntchen Glück - und allzeit den Wind im Rücken.

Ihre

Dr. Elisabeth Maria van Heesch-Orgass, Ratsfrau aus Heidhausen und Fraktionsvorsitzende

Simone Trauten-Malek, zweite Kreisvorsitzende Tierschutzpartei Essen aus Werden