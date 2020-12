„Gerade in diesen anspruchsvollen Zeiten ist es besonders wichtig, diejenigen zu unterstützen, die für ihre Arbeit dringend zusätzliche Mittel benötigen“, erläutern Thomas Stoy und Axel Kocar, die Vorstände der Wohnungsgenossenschaft Hamborn, die Fortsetzung einer guten Idee.



Wie schon in den letzten Jahren, so verzichtet die WoGe Hamborn auch diesmal auf Weihnachtsgeschenke an Kooperationspartner und auch an die eigenen Mitarbeiter. Stattdessen stellt die Genossenschaft wieder 5.500 Euro für Schulen, Kindertageseinrichtungen und sozial engagierte Organisationen in Marxloh, Hamborn, Röttgersbach, Neumühl und Walsum zur Verfügung. Um zusätzliche Aufgaben zu erfüllen, seien zusätzliche Gelder erforderlich, die von der Stadt und den Trägern nicht zur Verfügung gestellt werden können, betonen Stoy und Kocar. Auch würden Corona-bedingt Sponsoren- und Fördergelder „wegbrechen“.

Deshalb werden auch in diesem Jahr mit jeweils 500 Euro in Marxloh die Regenbogenschule und die Schule am Park, in Röttgersbach die Kindertagesstätte an der Fahrner Straße, der Förderverein des Kindergarten St. Barbara, die Kita Zaubersterne in Wehofen, die Schule am Röttgersbach und die GGS am Mattlerbusch sowie in Neumühl die Salzmannschule bedacht. Ein Sonderbetrag geht zudem an den Kirchort St. Barbara. Hier arbeiten Ehrenamtliche erfolgreich daran, die Kirche mit ihren vielen religiösen und gesellschaftlichen Aktivitäten zu erhalten, was im Stadtteil Röttgersbach nachhaltige Wirkung hat.