Wenn in Duisburg der Winter Einzug hält und der Schnee die Deiche bedeckt, ist zwingend davon abzuraten, diese auf der Landseite als Rodelstrecke zu nutzen. Die Deiche dürfen auf keinen Fall zusätzlich belastet werden.



Leider werden derzeit an einigen Stellen die Absperrungen umgangen und einige Spaziergänger nutzen die Böschung um auf den Deich zu kommen. Durch die Witterung ist der Boden weich und durch die Begehung und zusätzliche Belastung kann es zu Beschädigungen am Deich kommen.



Die Wirtschaftsbetriebe weisen zusätzlich darauf hin, dass alle Deiche nicht dem Winterdienst unterliegen. Das bedeutet, dass die Wege auf der Deichkrone bei Schnee sehr glatt werden und man schnell ausrutschen und ins Wasser fallen kann. Daher bitten wir weiterhin bei der aufkommenden Witterung auf Hochwasserbesuche zu verzichten.